美國國會今就中國競爭法案程序投票

美國眾議院計畫於今天就一項旨在提高美國對中國的競爭力、並支持美國芯片產業的法案進行程序性投票。如果程序性投票在眾議院獲得通過，則全體眾議院將在周五對完整法案進行投票。該議案希望為美國芯片投資“增壓”並提升美國的製造和研究能力，以及提高美國的競爭力和領導地位。

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據路透社今天引述一位消息人士透露，美國眾議院計畫於周三就一項旨在提高美國對中國的競爭力、並支持美國芯片產業的法案進行程序性投票。美國總統拜登的政府正在努力說服國會批准該法案，內容包括520億美元用於補貼半導體製造和研究，因為汽車和電腦關鍵零部件短缺已經加劇了供應鏈瓶頸。

據美國眾議院議長佩洛希(Nancy Pelosi)上周表示，這項長達2,900頁、被稱為“美國競爭(America Competes)”的法案，將為芯片投資“增壓”並提升美國的製造和研究能力，以及提高美國的競爭力和領導地位。而參議院去年通過了《美國創新與競爭法案》，其中包括520億美元用於增加美國的半導體生產，並授權1,900億美元用於加強美國的技術和研究，以期與中國競爭。

據該報道稱，眾議院的法案與參議院版本有重要不同。它不包含用於技術和研究的1,900億美元，但包括450億美元用於支持供應鏈彈性和關鍵貨物的製造、工業設備及製造技術。