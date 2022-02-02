美國將公布貿易數據 或報告中國未履行承諾細節

美國貿易副代表比安奇(Sarah Bianchi)2月1日在一個論壇上說，“很明顯，中國沒有兌現第一階段的承諾，我們正努力處理這個問題 。“前特朗普政府2020年1月與中國政府簽訂了為期兩年的第一階段貿易協議。中國承諾在2020年和 2021年間將美國農產品、製造業產品、能源和服務產品的進口額在2017年的基礎上增加2000億美元。但是據統計，到去年11月底，中國只實現了60%的目標。美國統計局預計下星期公布2021年的貿易數據，屆時會對中國未能兌現承諾的情況提供具體數據。

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據美國之音今天報道說，美國貿易官員指中國未兌現第一階段貿易協議進口承諾。並稱美國正就這一問題繼續與中國討論。

美國農業部長維爾薩克(Tom Vilsack)今年1月在國會表示，中國對美國農產品的進口比第一階段貿易協定製定的目標少了130億美元。

美國統計局預計下星期公布2021年的貿易數據，屆時會對中國未能兌現承諾的情況提供具體數據。中國海關的數據顯示2021年對美國的貿易順差大增至3966億美元。路透社報道說，中國駐美國大使館一名發言人稱，儘管受到新冠疫情、全球經濟放緩和供應鏈脫節的影響，中國政府為履行第一階段貿易協議作出了努力。

第一階段貿易協議保留了雙方針對對方數千億美元的產品進口實施的關稅，但阻止了世界上兩個最大經濟體之間已經持續了將近三年的貿易戰進一步升級。

該報道稱，美國貿易副代表比安奇沒有列出拜登政府將採取哪些步驟要求中國兌現第一階段貿易協議的承諾。她說，與中國的有關會談非常困難。