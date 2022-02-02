美媒：中國農村八孩母親被栓破屋的視頻在網上激起民憤

中國互聯網上最近出現的一段視頻顯示，一名婦女被鎖在一間沒有門的破屋裡，引髮網絡批評。

中國東部村莊里一名女性被鎖破屋的視頻在網絡上掀起加強保護中國農村地區女性和精神疾病患者的呼聲。但中國未婚男性數量過多，尤其是在農村地區，令中央政府感到擔憂。截至上周六晚間，在微博(Weibo)上討論豐縣政府初步反應的帖子一度吸引了超過1.4億的瀏覽量。網上提出很多疑問與批評。但上周末，一些帖子開始在網上消失。

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據華爾街日報今天報道說，就在中國上上下下喜迎春節之際，一段顯示中國東部村莊里一名女性被鎖在破屋的視頻卻深深觸動了人們的神經。據江蘇省徐州市豐縣的政府部門表示這名女性姓楊，嫁給當地一位姓董的村民，是八個孩子的母親。

董姓男子在這之前已通過多段視頻引起過中國社交媒體用戶的注意，在視頻中他是一位辛勤工作的父親，要照顧八個孩子和他患有精神疾病的妻子。據豐縣政府稱，那些經由社交媒體網紅髮布的視頻給董姓男子所在的董集村帶來了訪客， 愛心人士也多次為其捐錢捐物。

但上周曝出的最新視頻顯示，這位有八個孩子的母親被鐵鏈鎖在一間沒有門的破屋裡，這一畫面激起社交媒體用戶的憤慨情緒，關注點隨之轉到楊女士身上，猜測她是否是一位“被買來的妻子”，即人口拐賣的受害者。在中國農村，花錢買老婆曾經是一種普遍行為，農村裡重男輕女的思想造成男性數量多於女性。

上述最新視頻顯示，一名身穿薄毛衣的女子在小破屋的角落裡，她的脖子上掛着一條鏈子，鏈子上有一把鎖垂在女子胸前。視頻中有一個男人的聲音問她是否需要外套。她點了點頭；視頻上有字幕稱當時的室外溫度是零攝氏度。當視頻中的男人給她送來外套時，她雙手交叉，站着沒動。她說了幾句話，但很難聽出說的什麼。

豐縣官員很快對這段視頻進行了回應，稱這名楊姓女子與她丈夫和孩子分開居住，因為她患有精神疾病，有時會有暴力傾向。

根據上周五發布的一份聲明稱，該女子於1998年8月與豐縣歡口鎮董某民領證結婚，不存在拐賣行為。該聲明在網上引發廣泛反響後，豐縣政府周日發布了第二份聲明，稱經市縣兩級專家會診，楊某俠患有精神分裂症，目前已對她進行救治。聲明表示，當地警方正在調查董姓男子。

豐縣政府在周日的聲明中說，楊姓女子於1998年6月在歡口鎮與山東魚台縣交界處流浪乞討時，被董姓男子父親收留。兩人的結婚證是兩個月之後辦理的。聲明說，楊姓女子的名字是董姓男子所取。聲明稱，當地政府不知道她的真實姓名或其他詳細身份信息。聲明說，2020年，公安機關將楊姓女子的DNA錄入“全國公安機關查找被拐賣/失蹤兒童信息系統”和“全國公安機關DNA數據庫”比對，至今未比中親緣信息。

截至上周六晚間，在微博(Weibo)上討論豐縣政府初步反應的帖子一度吸引了超過1.4億的瀏覽量。但上周末，一些帖子開始在網上消失。據當地縣政府表示，在這對夫婦生了第二個孩子後，當地計畫生育官員試圖讓這對夫婦控制生育，但沒有成功。縣政府補充說，這對夫婦沒有因為超生而受到懲罰。

華爾街日報引述人權觀察(Human Rights Watch)中國部高級研究員王亞秋說，這段視頻突出展示了中國婦女經常遭受的可怕虐待，尤其是那些患有精神疾病的農村女性。王亞秋說，雖然不清楚這名婦女是如何來到村裡的，也不清楚所謂的婚姻到底是怎麼回事，但可以肯定的是，對顯然存在可怕家庭虐待行為的現象......有關部門嚴重失察，未予干預。