英、法、德“強烈譴責”朝鮮導彈試驗

美國譴責朝鮮最新的導彈測試，在美國的要求之下，聯合國安理會就此舉行緊急會議。在聲明中，英國、法國、德國“強烈譴責”朝鮮導彈試驗。

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朝鮮於1月30日發射了一枚“火星12型”（Hwasong-12）中程彈道導彈，這枚導彈最後墜入海中，這是朝鮮自從2017年以來試射的射程最長的導彈，也是朝鮮自從今年1月份以來試射的第七枚導彈。

日本和韓國軍方於1月30早上偵查到朝鮮發射了這枚導彈。他們表示這枚射程800公里，射高2000公里的導彈，可以打到美國關島，威脅了地區安全。

朝鮮中央社1月31日聲稱，這次導彈測試證實了“火星12型”武器系統的“準確性、安全性和作戰有效性。”

白宮則譴責朝鮮的這種挑釁行為，並認為朝鮮發射這枚導彈是為了迫使聯合國解除對該國的制裁，而這種行為只會引發國際社會對朝鮮問題的更多關注。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）也譴責了朝鮮的這次試射，並敦促朝鮮“停止採取任何會產生反作用的行動。 ”

聯合國副發言人法爾汗·哈奇（ Farhan Haq）則說：“此次導彈試射違反了朝鮮於2018年作出的，暫停試射彈道導彈的聲明，也明顯違反了聯合國安理會2016年的決議。朝鮮再次無視了國際飛行或海上航行的安全的行為，這令人非常擔憂。”

他表示在朝鮮於1月12日試射了一枚高超音速導彈後，拜登政府於1月13日，針對這次朝鮮導彈試射，單方面宣布制裁5名朝鮮人，1名俄羅斯官員和1家俄羅斯公司。

聯合國安理會的15個成員國曾經於1月20日就朝鮮的導彈試射問題舉行了一次會議，雖然美國那次會議要求對朝鮮相關官員實施聯合國旅遊禁令和財產凍結令，但是由於遭到中共和俄羅斯的阻撓，最後美國政府的提議未獲得通過。

布林肯1月20日的安理會會議上敦促朝鮮就其彈道導彈發射問題與美國對話。布林肯說：“幾個月前我們清晰表明，我們準備與朝鮮坐下來，在沒有任何先決條件的情況下接觸，以了解我們是否可以在談判桌上找到推動朝鮮半島的完全無核化方法。不幸的是，我們的提議沒有得到任何回應，我們所看到的回應是他們在最近幾周已經重新進行了導彈試射，這嚴重破壞了穩定。”

朝鮮由於其核導彈項目於2006年遭到聯合國制裁，而且在這些年中，聯合國一直在阻止朝鮮的核武和彈道導彈項目獲得資金。

2019年時任美國川普總統在與金正恩會談期間拒絕了金正恩提出的、解除聯合國對朝鮮制裁的要求，隨後朝鮮與西方國家就朝鮮無核化的談判一直處於停滯狀態，拜登政府上台後一直呼籲朝鮮返回無核化談判。