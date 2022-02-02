電影：中美對抗新戰場

中國國家電影局去年11月公布“十四五中國電影發展規畫”，宣示2035年達成“電影強國”。專家分析，中美對抗從貿易、科技到軍事，雙方對立有增無減，電影領域將是中美競爭最新戰場。

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中國國家電影局“十四五中國電影發展規畫”，設下2035年中國成為電影強國目標。對此，中央社今天引述報道稱，中美對抗新戰場，電影話語權爭霸。據“十四五中國電影發展規畫”提到的數個重點，包括努力實現每年重點推出約10部“叫好又叫座”的電影作品；國產影片年度票房比重保持在55%以上；2025年銀幕總數超過10萬塊幕；“用電影講好中國故事”。

撰寫“紅毯：好萊塢、中國和全球文化霸權之戰”（Red Carpet: Hollywood,China,and the Global Battle for Cultural Supremacy）一書的華盛頓郵報記者施瓦策爾（Erich Schwartzel）向美國之音（VOA）表示，中國已將電影產業發展視作向世界其他國家輸出國家計畫的重要組成部分。施瓦策爾指出，隨着重新畫定世界地緣政治格局，中國希望利用自己的電影重定文化邊界。

他分析中國電影市場與好萊塢“如何從佳偶轉為怨偶”說，1990年代中期，中國正在實現各方面的現代化，試圖成為世界舞台成員。1994年，第一部好萊塢電影“絕命追殺令”（The Fugitive）進軍中國，當時中國雖有龐大人口，卻沒有很多電影院。

據施瓦策爾說，中國到了2010年前後才開始有大規模電影院建設，有更多電影院就可以賣更多電影票。從這時候開始，中國票房成長得非常快；到了2020年，中國成為世界上票房第一的國家。但2021年這1年，很多好萊塢電影未能獲准進入中國，美國電影公司期待的票房收入沒有發生。據他認為，美國電影某段期間在中國非常地受歡迎。但隨着中國電影行業發展，很多中國觀眾轉而選擇本國電影，因為那是和他們有關的故事。中國對世界的影響力日漸增強，文化影響力是其中一個，中國正在複製美國在20世紀的作法，透過電影和電視節目向其他國家介紹文化，且受到國家強力支持。