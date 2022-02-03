中國上月稱吸引外資88億美元

根據一項國際金融統計，中國與其他新興市場在吸引外國投資組合資金方面的表現仍大相徑庭。1月，有88億美元凈流入全球第二大經濟體，而有77億美元資金凈流出其他新興市場。

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據路透社引述國際金融協會(IIF)的數據顯示，中國1月凈流入88億美元外國投資組合資金。但1月份凈流入新興市場的外國投資組合資金為11億美元，為去年3月以來的最低水平。相比之下，2021年1月和12月的凈流入分別為797億美元和158億美元。

該報道引述國際金融協會(IIF)經濟學家Jonathan Fortun在一份報告中表示:“我們看到，投資者正以自2021年3月以來最快的速度從新興市場債券和股票中撤出資金，因為人們對貨幣狀況收緊和地緣政治摩擦的不安情緒加劇，且擔心許多經濟體今年無法從大流行中迅速復蘇。”

國際金融協會表示，上季度流向中國以外新興市場的資金“突然停止”。

據該報告，1月，流入中國債市的資金為90億美元，而股市自2020年9月以來第一個月出現資金凈流出，流出資金2億美元。 其他新興市場債市凈流出資金45億美元，為2020年3月以來的最高水平，股市凈流出資金32億美元，為2021年10月以來的最高水平。拉美地區1月凈流入資金65億美元，全部與股市相關，與此同時，該地區股市的表現遠超新興市場和發達市場。