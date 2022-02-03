北京冬奧會受高度監控 明天開幕

中國北京冬奧會星期五開幕。此屆奧運會受到嚴密監控。北京奧運會開幕式前夕，自由維權活動人士被軟禁，社交網絡上的審查也在加強。

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據本台在北京的記者報道稱，周四上午，北京媒體中心回蕩着新冠病毒檢測認證掃描程序的提示音響。廚師、安保和武警以及所有為2022年冬季奧運會工作的人員將在比賽期間都定期接受檢測。

疫情檢測加強的同時，安全監控也加強了。在通往媒體中心的大道上，除了已經有的固定在燈柱上的攝像機，還增加了三腳架上臨時的攝像機。隨處可見身穿紅色羽絨夾克、佩戴紅袖標和戴有 "中國加油 "帽子的志願者。儘管全世界都聚焦中國，當局仍然採取措施，壓制所有的異議聲音。

據北京一位自由捍衛者講述，警察在數周內就阻止他離開自己的家。另一位前記者說她的社交媒體賬戶已被暫停。還有一位律師報告說，他被警告在 "奧運安全期 "要老實與禁言。

2008年夏季奧運會時中國當局也採取了相同的措施，正如對所有重要日期的維穩措施一樣，比如黨代大會，當局都採取了相同的措施。對2008年被取消律師資格，流亡美國的中國律師滕彪來說，今年所不同的是，中國繼續封殺不同意見，中國已經強大到不再懼怕國際壓力。" 據滕彪指出，在冬奧會召開之前，自由維權人士正面臨當局越來越多的監視和騷擾。他說："許多人最近都被失蹤了，或者被軟禁。自2008年夏季運動會以來，中國的人權狀況進一步惡化。中國政府還試圖恐嚇運動員，扼殺他們的表達自由。這就是體育洗滌，中國當局利用奧運會來洗刷他們的暴行"。

北京奧運會組委會副主任警告說：“任何違反奧林匹克精神，同時也違反中國法律和法規的行為或言論都將受到懲罰。” 當局將密切關注運動員服裝上的標語，這些標語可能表明對維吾爾人、香港民主人士或更廣泛的中國人權活動家，甚至對中國網球運動員彭帥的聲援，彭帥去年秋天在指控一位前領導人性侵犯後就從媒體上消失。

另一方面，各體育代表團可以通過北京2022年組委會的wifi接入開放的互聯網，在冬奧會"防疫泡沫 "內，接觸Facebook、Twitter和其他社交網絡，這些社交平台在中國沒有VPN是無法登錄訪問的。