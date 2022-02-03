國際奧委會主席巴赫稱讚中國是冬季運動國家 或引驚訝

在北京冬奧會開幕前夕，國際奧委會今天在北京召開委員會議，奧委會主席巴赫周四試圖掃除圍繞中國北京冬季奧運會賽事的爭議，稱讚中國3億多人加入冬季運動，改變全球冬季運動減少現狀，他宣布稱中國已經是一個冬季運動的國家。

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據法新社今天報道稱，國際奧委會這位德國領導人宣布第139屆奧林匹克機構會議開幕，該會議因新冠肺炎病毒疫情措施而採取閉門形式開會。是在這個會議上，巴赫說："今天我們可以說，中國是一個冬季運動的國家。

對於那些對北京西北部冰冷而貧瘠的山區的高山滑雪場感到疑惑的觀察者來說，這種說法可能會讓他們感到驚訝，因為這些滑雪場的溝壑中也是人工降雪。

巴赫說，但是主辦國中國已經創造了歷史，達到了將3億多中國公民引入冰雪運動的目標，此舉有望永遠改變冬季運動的規模。

根據北京-2022年組委會主席蔡奇的說法，中國的統計數字在2021年10月就統計說有3.46億偶發的中國冬季運動愛好者，而且從小區域擴展到整個國家"。

中國的滑雪熱潮，可以通過湧現出的幾十個度假村以及城市室內滑雪場來衡量，這對外國纜車製造商和梳理機或造雪機制專家來說是一個福音。根據瑞士專家Laurent Vanat的2021年國際山地旅遊報告，在過去的二十年裡，全世界的滑雪者人數停滯在4億人，傳統市場也在下降，這使得亞洲成為製造商的潛在的競爭市場。

國際奧委會主席巴赫還堅持認為這些奧運會的環境貢獻，開發可再生能源為場館供電，儘管雪炮對水資源的影響引發了許多問題。巴赫還讚揚了 "國際社會對奧運會的大力支持"，並提到儘管美國、澳大利亞和加拿大進行了外交抵制，但聯合國還是一致通過了關於奧林匹克休戰的決議。

巴赫說，2020年，"我們就已經可以看到體育日益政治化的烏雲籠罩的地平線"，但他認為維護了奧林匹克運動會的團結使命，也避免了任何體育抵制活動。

中國國家主席習近平對該會議發表講話說："世界在關注中國，中國已經準備好了，"習近平承諾以最近開始的虎年的 "活力、勇氣和無畏精神 "舉辦一屆 "安全和輝煌的奧運會"。