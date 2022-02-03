國際奧委會今說如果彭帥自己提要求調查受性侵：會支持

國際奧委會主席巴赫周四表示，如果中國網球運動員彭帥要求對她與一名中國前領導人強迫性行為的指控進行調查，國際奧委會將支持她。

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據法新社今天自北京報道說，國際奧委會主席托馬斯-巴赫周四表示，“如果彭帥想要（對指控）進行調查，我們當然會支持她，但這必須是她自己的決定，這是她的生活，這是她的指控。”

巴赫在2022年奧運會開幕式前夕的一個新聞發布會上說：“我們已經有了指控信息，但我們也聽到了撤銷這些指控的消息。”

據國際奧委會主席還確認，巴赫將會見彭帥這位網球運動員，但沒有說明具體日期，彭帥據信將進入2022年奧運會（2月4日至20日）的封閉場所。所有與會者（運動員、教練員、媒體或代表團領導人）都將受封閉限制。

巴赫還說，“這不僅僅是尊重的表現，也是一種需要，需要尊重彭帥，聽彭帥自己說話，了解她如何看待這種局面，她想如何生活。” 巴赫補充說：“這就是我們正試圖一步步找出真相。”

據國際奧委會主席堅持說："我們將繼續我們的談話，當我們見面時，我們將更好地了解彭帥的身體和精神狀況。" 巴赫已經通過視頻會議與彭帥交談。據巴赫說，“這些（視頻電話會議）不能取代面對面的會面。” 巴赫說：“從彭帥告訴我們的情況來看，我們知道她住在北京，彭帥說她有充分的行動自由，並與她的家人和朋友共度時光。”

法新社說，11月初，彭帥曾指控一位中國前領導人在持續數年的關係中強迫她發生性關係。隨後這位前世界頭號雙打選手從社交網站上消失了，引起了網球和體育界的關注。彭帥曾通過視頻會議與巴赫交談。此後，雖然彭帥這名球員出現在體育賽事的視頻中，但這並沒有消除外界對彭帥是否有完全自由行動的擔憂。