科技抗中 歐美聯合行動

據英國《金融時報》報導，為反制中共在科技等領域日益擴大的影響力，歐盟2月1日公布新戰略草案，將與美國同心協力緊急開發重要技術和環境挑戰的新標準。

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根據這份新戰略草案，歐美也計畫使用共同資源，確保新創公司知悉即將制定的標準，同時依賴專家來預測未來的技術發展。歐盟和美國也將透過美歐貿易和技術委員會（TTC）定期開會，解決雙方合作如何運作的細節。

近年來，因中共積極遊說國際電信聯盟（ITU）、國際電工委員會（IEC）等重要技術標準設立機構，讓歐盟和美國愈加擔心，中共的行動將使其企業獲得競爭優勢。

歐盟主管競爭事務的執委維斯塔哲（Margrethe Vestager）表示，中方稍早前重新定義網絡的基本標準，讓中共國有網絡服務供應商對使用者如何搜尋網絡擁有更大的控制權，是北京當局在關鍵技術標準上帶頭與西方政府及其科技公司唱反調的案例。

因此，針對中共帶來的挑戰，維斯塔哲強調，歐盟希望儘速執行這項剛公布的新戰略。

另外，就在新戰略草案公布的當日，美國十六名跨黨派前高層國家安全官員聯名發信，呼籲民主、共和兩黨國會領袖儘速通過制衡中國競爭「至關重要」的資助科技發展等相關法案，以確保美國在微電子學的領導地位。