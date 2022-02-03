美國因國家安全擔憂而撤銷了中國聯通美洲214牌照

美國聯邦通信委員會(FCC)1月下旬投票決定撤銷中國聯通美國分公司在美國運營的授權，理由是國家安全擔憂。中國聯通集團周四表示，美國聯邦通信委員會在未列出具體事實，未經過正當程序的情況下就做出撤銷聯通美洲公司214牌照的決定，聯通美洲公司將積極維護公司和客戶的合法正當權益。

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據路透社今天報道說，針對美洲公司被美國撤銷214牌照，中國聯通回應稱將積極維護合法正當權益。根據聯通官網發布的聲明並稱，中國聯通（美洲）運營有限公司一直以來按照美國法律法規經營，在過去20年來，為客戶提供全球綜合電信服務和解決方案，成為客戶信賴的合作夥伴；聯通集團將密切關注事態發展。

路透社說，所謂214牌照，是指根據美國通信法第214條規定，取得FCC頒發的國際電信業務授權。

中國工信部官網稍早亦刊登聲明稱，美FCC在未列出具體違規事實的情況下撤銷中國聯通美洲公司214牌照，是進一步泛化國家安全、濫用國家力量對中國企業進行的無理打壓，嚴重破壞了美國營商環境，損害了中國企業和包括美國用戶在內的全球消費者的正當權益。

中國工信部聲明還指出，美方應撤回對中國企業不公正的決定，停止將國家安全概念泛化、將經濟問題政治化的錯誤做法，為中國企業在美投資發展營造公平、公正、無歧視的環境。

路透社說，美國聯邦通信委員會(FCC)是在1月下旬投票決定撤銷中國聯通美國分公司在美國運營的授權，理由是國家安全擔憂。