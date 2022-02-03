華爾街日報：普京和習近平將借“冬奧之約”展現對抗美國的合作關係

周五將是俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平兩年來第一次進行面對面的會談。普京和習近平將在北京冬奧會開幕之際舉行首腦會晤，屆時將展現出俄中之間蓬勃發展的夥伴關係。中國官媒新華社周三刊文將中俄關係稱為是“互信程度最高、協作水平最高、戰略價值最高的大國關係”。中俄之間更加緊密的協作給拜登政府的外交戰略增加了難度。

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據華爾街日報今天報道說，俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)和中國領導人習近平將在北京冬奧會開幕之際舉行首腦會晤，屆時將展現出俄中之間蓬勃發展的夥伴關係，這種關係已經給美國的外交政策和美國在全球的影響力帶來挑戰。

普京前往北京的時機正值俄羅斯與西方關係高度緊張，原因是俄羅斯在烏克蘭邊境附近進行軍事集結，並要求美國及其盟國從東歐撤軍。中國在呼籲通過外交手段解決問題的同時，已向俄羅斯提供了支持，敦促美國和歐洲回應俄羅斯關切的安全問題，並停止利用軍事聯盟來威脅其他國家。

對於普京和習近平來說，周五將是他們兩年來第一次進行面對面的會談，此前習近平因新冠疫情之故停止接見外國政要。在美國和幾個盟國拒絕派遣高級別官員出席北京冬奧會、以此來抗議中國侵犯人權的行為後，普京將成為冬奧會上地位最顯赫的外國領導人。

克里姆林宮的一名助手說，會談結束後，兩國領導人計畫發表一份聯合聲明，闡述他們對國際和安全問題的共同看法。兩國政府都將此次峰會標榜為兩國夥伴關係中的一個裡程碑。中俄兩國在貿易、能源、反間諜以及越來越多的外交、國防、安全和地區熱點問題上進行了合作。

據該報道，在經歷了數十年的疏遠之後，中俄之間的協作更加緊密，這為拜登政府的戰略增加了難度。拜登政府尋求孤立普京，並在俄羅斯軍隊入侵烏克蘭時對普京和俄羅斯實施經濟制裁。從長遠來看，北京和莫斯科之間達成的協議可能會牽制美國在歐洲和東亞的軍事資源，挫敗拜登政府將中國作為全球主要安全威脅的計畫，並讓華盛頓在試圖籠絡世界各地的合作夥伴時顧此失彼。

奧巴馬政府前亞洲事務高級官員羅素(Daniel Russel)說：“促使他們走到一起的是他們在削弱美國方面的共同利益。”他說，如果烏克蘭危機在美國及其歐洲盟友之間製造了裂痕，這對莫斯科和北京都有利，因為“人們對美國能否捍衛民主國家產生了懷疑，這對他們都有好處。”

俄羅斯和中國之間的合作似乎有局限性。雖然兩國在國防方面進行合作，但並沒有建立正式的聯盟，美國官員和軍事專家表示，除了俄中武裝部隊聯合演習之外，很難確定兩國軍事夥伴關係的緊密程度。一些俄羅斯人對中國日益增長的經濟影響力感到擔憂。一些中國安全專家表示，鑒於中國在俄羅斯和歐洲的商業利益，以及中國經濟與全球貿易和投資的緊密聯繫，中國政府對烏克蘭可能發生的全面軍事衝突保持警惕。

在過去十年中，普京和習近平在俄中之間建立了夥伴關係，對於美國利用其超強全球影響力壓制俄羅斯和中國的擔憂進一步增強了這種關係。普京和習近平都在國內樹立了強硬派領導人的形象。

作為全球第二大經濟體以及石油和天然氣的進口大國，中國已經是俄羅斯能源的主要買家和俄羅斯經濟的投資者。俄羅斯與中國的國際事務專家表示，北京方面可以選擇強化這一角色，在俄羅斯有可能受到美國制裁之際為該國提供支持，方法包括購買更多能源資源，在美國實施出口管制的情況下提供半導體和其他商品，以及提供更大規模的貸款。

“俄羅斯的朋友很少，”莫斯科高等經濟學院(Higher School of Economics)國際關係系的政治學家Alexander Lukin說。“因此，有中國這樣一個強大的朋友（世界第二大經濟體）站在它一邊，在政治上和經濟上都很重要。”

2014年俄羅斯吞併克里米亞，並在烏克蘭東部煽動親俄分裂分子發動叛亂之後，中國成為俄羅斯堡壘的意願日益增強。俄羅斯的行動引發了西方制裁，使俄羅斯損失了數以百億計美元，並刺激莫斯科與北京達成一項以往長期以來沒有達成的協議，由俄羅斯向中國供應天然氣。

據卡內基莫斯科中心(Carnegie Moscow Center)的高級研究員Alexander Gabuev指出：“這是一個具有極好象徵意義的行動。”他說：“你要制裁我們？我們會對你豎起中指嗤之以鼻。我們去和中國合作。”

普京和習近平在他們之前進行的三十多次會晤中，發表公開言論時都一直很謹慎地不直接向美國發起挑戰。安全專家說，習近平可能也不希望被人認為贊同俄羅斯攻擊烏克蘭；他正在努力穩定中國經濟，並為今年晚些時候的政治會議做準備；該會議料將批准他作為中共領導人的第三個五年任期。

北京在2008年舉辦奧運會時，普京也出席了開幕式。當時，俄羅斯軍隊越過邊境湧入格魯吉亞，破壞了北京在外界眼中的形象，令習近平的前任惱怒不已。

據華爾街日報說，即便如此，中國政府官員仍表示，拜登政府也沒有考慮到中國的利益，特別是美國加大了對台灣的支持力度，而在北京看來，此舉增強了該島對中國政治統一的抵抗力。美國及其盟友指責中國打擊香港反對派活動人士並在該國新疆地區鎮壓穆斯林維吾爾少數民族，這是美國對北京冬奧會進行外交抵制的原因。上述批評也激怒了中國政府。

莫斯科國立大學(Moscow State University)亞非研究所(Institute of Asia and Africa)所長Alexey Maslov表示：“現在中國也需要俄羅斯作為中國政治的唯一支持者。”他說：“俄羅斯和中國已經把彼此當做在全球未來發展中的合作夥伴。”