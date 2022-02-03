長城冰雪與彭帥：北京冬奧會正式開幕前夜二三事

周四，在北京冬季奧運會正式開幕前夕，奧運聖火登上了中國標誌性的長城，這屆奧運會因新冠病毒疾病威脅和外交抵制緊張而受到影響。

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據法新社今天報道稱，北京冬奧會開幕式要到當地時間周五晚上8點（格林尼治標準時間中午12點）才舉行，但繼去年夏天東京奧運會之後，新冠病毒時代的第二屆奧運會的第一項賽事即冰壺賽，已於周三晚上開始。而周四，比賽繼續進行，有女子冰球比賽的第一場比賽，大雪橇預選賽和已是第二天的冰壺混合雙打比賽。

周四上午，在天氣晴朗但嚴寒的情況下，奧運會火炬手登上了位於北京西北75公里無雪山區的八達嶺長城歷史遺址的台階。香港功夫演員成龍是火炬手之一，他說他 "非常自豪 "能在這個場合代表中國。

但奧運會在開賽前夕，爭議並沒有減弱。周三火炬傳遞的開始在印度引起了爭議，當時媒體披露火炬手之一是2020年在喜馬拉雅山與印度軍隊發生衝突的一名中國士兵。中印邊境徒手打鬥導致至少20名印度士兵和4名中國士兵死亡，嚴重損害了兩個接鄰大國之間的關係。

針對以美國為首的幾個西方國家因中國侵犯人權而進行的 "外交抵制"，北京多次譴責體育政治化。採取抵制的這些國家向北京派出運動員，但沒有官方代表團。

作為回應，共產黨中國上周公布了一份將出席北京奧運會的20位世界領導人名單，其中包括普京，由於擔心俄羅斯入侵烏克蘭，普京一直是世界關注的焦點。巧合的是，俄羅斯在2008年北京奧運會期間對另一個親西方的前蘇聯共和國格魯吉亞發動了戰爭。

在普京與中國國家主席習近平在奧運會期間舉行會晤之前，克里姆林宮周三聲稱中國支持俄羅斯對西方的要求。1月下旬，中國外交部長王毅稱支持莫斯科對烏克蘭的 "合理關切"。在這種緊張的背景下，烏克蘭政府已要求烏克蘭運動員在奧運會期間不要與俄羅斯人表達什麼友好。

法新社說，北京奧運會將有92個代表團和整整2892名與會者。由於疫情，他們被限制在一個包括比賽場地、酒店和新聞中心在內的全封閉泡沫中。他們不允許與泡泡外的普通民眾接觸，因為北京說正在實施零病毒戰略。與會者每天都要接受篩查。自1月23日該系統生效以來，截至今天周四，已統計出近300個陽性病例。

據國際奧林匹克委員會（IOC）主席托馬斯-巴赫（Thomas Bach）今天說，儘管存在疫情，北京奧運會 "將永遠改變冬季運動的規模"。巴赫稱中國已經創造了歷史，因為中國讓超過了讓3億公民接觸參與冰雪運動的目標。巴赫宣布說，中國是一個冬季運動的國家。法新社說，中國在荒山中從零開始，用100%人工造雪，建成奧運高山滑雪場地，景象讓許多外國觀察員感到疑惑。

星期四晚上，在巴赫的新聞發布會上，以指控中國前領導人強迫性行為的中國網球運動員命名的彭帥案提問也再次出現，巴赫被問及彭帥的命運。據巴赫說，“如果彭帥想要（對指控）進行調查，我們當然會支持她，但這必須是彭帥的決定，這是彭帥的生活，這是彭帥的指控。” 國際奧委會主席說："我們知道有指控，我們也聽到了對這些指控的撤銷。" 巴赫說他將在奧運會期間與彭帥會面，但沒有給出日期。