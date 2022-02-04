中俄聯合譴責美國在歐洲與亞洲破壞影響 並加強能源合作

中國和俄羅斯周五發表聯合聲明，譴責美國負面影響，並批評西方軍事聯盟包括北約組織和AUKUS在歐洲以及亞洲破壞世界和平穩定。

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據法新社今天報道稱，中國國家主席習近平今天與抵訪的俄羅斯總統普京舉行會談，雙方發表"關於國際關係進入新時代 "聯合聲明。北京冬季奧運會其後將正式開幕。

法新社說，中國與俄羅斯這兩個國家與美國的關係日益緊張，中國與俄羅斯譴責美國對世界 "穩定和公平和平 "正起破壞作用。中國與俄羅斯特別說他們反對未來擴大北約，聲明呼應莫斯科對緩和俄羅斯和西方在烏克蘭的緊張局勢的主要要求。

中國與俄羅斯呼籲 "北大西洋聯盟應放棄意識形態化的冷戰方式"，法新社說，而俄羅斯卻則以牙還牙地捍衛這一冷戰路線。

俄羅斯和中國是在"安全的不可分割性 "概念下抱團。克里姆林宮基於這一概念要求北約遠離俄羅斯周邊地區，認為不能以犧牲其他國家的安全為代價來實現一些國家的安全，法新社說，儘管每個國家，也包括烏克蘭，有權選擇自己的聯盟。

莫斯科和北京還譴責 "美國的印太戰略對印太地區的和平與穩定產生了負面影響"。

俄羅斯與中國兩國首都還表示，他們關注2021年美國與英國和澳大利亞建立的軍事聯盟（AUKUS），並認為這一聯盟，特別是圍繞核潛艇的製造，"觸及了戰略穩定問題"。

法新社說，AUKUS的建立受到了中國強烈譴責，但美國則認為AUKUS在亞洲和太平洋地區與中國的競爭中是必不可缺。

在經濟方面，中國與俄羅斯今天已經簽署了戰略協議，但沒有透露金額。俄羅斯石油公司和中國石油集團CNPC簽署了一份合同，在10年內通過哈薩克斯坦向中國供應1億噸俄羅斯石油。俄羅斯石油公司聲稱是對中國最大的石油出口國（佔中國年度原油需求的7%）。

俄羅斯天然氣工業股份公司和中國石油天然氣集團公司也簽署了一份新的天然氣供應合同。據俄羅斯天然氣巨頭稱，"一旦該項目達到滿負荷生產，供應量（......）將增加100億立方米，總計將達到每年480億立方米"，包括通過現有的西伯利亞的管道輸送的380億立方米。