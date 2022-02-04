中國當局監控2022北京冬奧外國運動員嗎？

主辦本屆奧林匹克冬季奧運會的中國當局規定，入境的冬奧外國運動員和記者等人必須在他們的手機或聯網設備上安裝特別的應用程序，理由是便於新冠清零防疫監控。這讓法國媒體倍感疑惑並質疑。然而，這只是中國監視管控系統的冰山一角而已！

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中國當局要求此次入境的冬奧會外國選手必須要在手機上下載置入新冠健康應用程序 MY2022。雖然中國官方說，目的在用來追蹤監控新冠病毒，對疫情實施清零政策所需，但引發爭議。外國參賽者必須安裝的這個應用程序 MY2022 ，目的在收集他們的身份數據，用作在線消息傳遞、GPS功能 和翻譯工具。這是法國重點周刊指出的。報道引述多倫多大學研究實驗室( The Citizen Lab) 發布的一份報告指出，中國安裝的這個應用程序非常不安全。 傳輸到這個應用程序並由它存儲的信息並不能得到有效的加密。因此，網絡犯罪分子可以輕而易舉的檢索這些數據，甚至冒充官方網站嚮應用程序的用戶詢問更多信息。

作為回應，例如美國等在內的幾個國家提供給該國參加北京冬奧的運動員和教練一些僅在比賽期間使用的設備。 然而，這個應用程序只是一個更大問題的癥狀。

誠然，MY2022應用程式帶來了嚴重的安全問題，但星辰集團實驗室 （The Citizen Lab） 提出的假設說指，這些缺陷完全是偶然的。其報告稱，該應用程序之所以不安全，主要是因為中國設計創造程序者對於數據保護問題並不太在意。

實驗室研究人員指出，“用戶數據保護不足是中國應用生態系統地方性特有現象。”

另一方面，這個應用程序讓他們能夠收集的大部分信息，中國政府已經擁有了。

因為，是的，對中國境內個人的監視不僅限於此應用程序。 首先，中國政府堅定說，將向各國派出的選手代表團成員及記者們提供 VPN（虛擬私人專用網絡），讓他們能夠繞過中國當局防火牆，因此可以進入某些遭禁的網站訪問，這些網站是禁止中國人民進入的，例如 Facebook 和推特。

聽到這話，保護記者、律師暨人權鬥士個資的非政府組織“ Nothing2Hide”的成員 布爾吉紐先生（Jean-Marc Bourguignon ）笑着說： “VPN 應用程序是用於保護我們在 A 點和 B 點之間的通信。因此，B 點是可以看到一切信息的進出狀況。

中國政權將扮演那個 VPN 的B 點角色，因此將能夠從他們的手機等聯網設備中讀取那些信息。 另一方面，中國政府可能會把這些參加冬奧會外國選手的手機及聯網設備插入間諜病毒檔，以便在他們回國後繼續監視他們。 因此，最保險的做法是，這些選手在奧運會結束後，即刻甩掉自己使用過的手機及連線用的通訊設備。

而且我們還必須警惕這個應用程序的未來發展。 如果該應用程序目前僅用於收集它可能已經有了的數據，那它未來很可能會建議更新，為的是能提供其他更具侵入性目的。

布爾吉紐還說，研究人員必須密切觀察這一點，而這在遠距離要追蹤觀察並不是容易的事，因為國家“有技術能力查看誰在中國，因此不會向其他的人提出更新的要求。”

然而，保護個資人權個資的非政府組織 《Nothing2Hide》的這位成員布爾吉紐指出，“對於中國民眾的監控比對運動員選手的監控更令人擔憂。 中國政府希望確保“本次冬奧會不會讓那些異議人士利用來傳送信息。中國政府對於人民的監視程度已經到達頂峰。在像北京冬奧會這樣的活動中，我寧願當外國運動員，也不願做中國異議分子。 ”儘管中國民眾已經受到政府極端監視，但當局仍然再度提升警惕。中國實施的 “社會信用體系”已經讓當局可以跟蹤每個中國人的一舉一動，根據他們的行為來獎勵或懲罰他們。處罰民眾的範圍從把你的互聯網連接速度降低，到禁止預訂機票，或註冊入學，註冊大學。

對於人民的監視是普遍性的，對於所有入境中國的人更是如此。所有簽證申請人在抵達前都會受到巨細靡遺個資審查，然後在中國拘留期間進行密切觀察。

布爾吉紐這樣描述道： “很明顯，中國政府在很大程度上更喜歡監視法國觀光客，而不是體育明星。 中國當局對於一名觀光客更感關註：他所屬的領域和他的職業。他們尤其不想讓情報人員或工業間諜進入中國。”

因此即使只是一名到中國旅遊的觀光客也很有可能置入病毒程式在他的手機或聯網的設備，以利於未來進行間諜偵查。