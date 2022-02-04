到北京普京支持了習近平什麼？

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京今天2月4日下午於北京冬奧開幕前，在釣魚台國賓館舉行會談。習近平及普京都表示，支持彼此維護主權，繼續深化能源及貿易等多方合作。根據俄羅斯方面說，俄方表態支持北京對台灣的立場。

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據中央社今天報道說，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）今天抵達北京出席冬奧開幕式，於活動前會晤中國國家主席習近平，期間發表俄中聯合聲明，俄方表態支持北京對台灣的立場。

據俄中聯合聲明呼籲，北大西洋公約組織（NATO）應停止擴張。俄方表示，俄羅斯完全支持北京當局對台灣的立場，並且反對任何形式的台獨。

消息說，中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭今天下午於北京冬奧開幕前，在釣魚台國賓館舉行會談。習近平及普京都表示，支持彼此維護主權，繼續深化能源及貿易等多方合作。

據中國官方媒體新華社說，習近平及普京在會面中，就中俄關係及有關國際戰略安全穩定的重大問題，充分交換意見。據新華社引述俄羅斯總統普京表示，中國是俄羅斯最重要的戰略夥伴，今天會後發表的聯合聲明，顯示中俄在重大國際問題上立場高度一致。俄羅斯與中國堅定互相支持彼此維護主權和領土完整，構建更公正合理的國際秩序。兩國深化全面戰略協作，有助維護共同利益。

中央社說，會談結束後，雙方發表“中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明”，集中闡述中俄在民主觀、發展觀、安全觀、秩序觀方面的共同立場。兩國有關部門還簽署了一系列重點領域合作文件。