北京冬奧今晚誰在開幕式 美媒稱凸顯與西方關係緊張

中國將在冬奧會上接待20多個國家的領導人，這凸顯出在中國尋求挑戰美國主導的全球秩序的背景下，西方民主國家與那些有意與中國公開站在一起的國家之間的分歧日漸擴大。

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據華爾街日報今天報道說，北京冬奧會賓客名單凸顯中國與西方緊張關係。雖然美國和一些西方民主國家呼籲對北京冬奧會進行外交抵制，但俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)和沙特王儲薩勒曼(Mohammed bin Salman)等政要將與中國領導人習近平會面並出席周五的冬奧會開幕式。

中東和中亞國家的國家元首也在這份名單上，這些國家越來越依賴與中國之間的商業和貿易活動。其中的許多國家都與中國和俄羅斯一樣，被排除在美國總統拜登(Joe Biden)於去年12月舉行的為期兩天的民主峰會之外。

該報引述倫敦大學亞非學院(SOAS University of London)的中國研究中心主任曾銳生(Steve Tsang)表示，出席北京冬奧會的外國政要人數少於中國政府在2013年首次申辦冬奧會時的設想。中國在成功舉辦了2008年夏季奧運會五年後申辦冬奧會。曾銳生表示，中國希望獲得全球認可，希望被公認為全球事務的積極、領先參與者。但曾銳生稱，過去兩年裡，中國強有力的外交政策只得到了專制國家和依賴中國的國家的認可。

該報說，與美國結盟的民主國家不會派主要代表出席北京冬奧會，不過法國將派出體育部長Roxana Mărăcineanu。法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)特意表示，法國不會加入拜登對北京冬奧會進行外交抵制的行列，稱白宮的抵制“無關緊要，只具象徵意義”。不過，Mărăcineanu被認為級別相對較低，不太可能參加北京冬奧會開幕式。

美國在抵制北京冬奧會的決定中提到了中國對新疆地區穆斯林維吾爾人的鎮壓。中國政府已表示，美方這是在試圖玷污冬奧會。中方指責美方編造新疆侵犯人權的謊言。

在出席此次冬奧會開幕式的外國領導人中，最受關注的將是普京。目前，隨着數十萬俄羅斯軍隊在俄羅斯與烏克蘭邊境集結，歐洲和西方世界正在觀望俄烏局勢。普京與習近平在冬奧會期間舉行的此次峰會將是兩位領導人兩年多來的首次面對面會晤。他們之間更為緊密的合作加大了拜登(Joe Biden)政府的應對難度。專家稱，在訪問北京期間，普京可能尋求中國對他抵禦美國和北大西洋公約組織的行動給予更明確的支持。

普京周三在中國官媒新華社發表的文章中寫道，在解決全球挑戰方面，兩國採取的做法相似。他討論了擴大與中國的一系列合作，包括旨在抵消制裁影響的貨幣機制。

出席北京冬奧會的領導人將包括巴基斯坦總理伊姆蘭·汗(Imran Khan)，他沒有正面回應西方對中國人權記錄的批評，但表示巴基斯坦此前已派代表前往新疆，沒有在當地發現西方所稱中國侵犯人權行為的證據。巴基斯坦是中國的親密盟友，也是展現中國“一帶一路”基礎設施倡議的窗口。

包括埃及、卡塔爾和阿聯酋在內的幾個派出國家元首的國家沒有運動員參加此次冬奧會，而俄羅斯運動員則被國際奧委會禁止以國家名義參賽。沙特只有一名運動員參加該國的第一屆冬奧會：高山滑雪運動員Fayik Abdi。

哈薩克斯坦總統托卡耶夫(Kassym-Jomart Tokayev)也將出席，他上個月剛剛在俄羅斯軍隊的協助下平息了反政府抗議活動。習近平支持托卡耶夫，將動亂歸咎於外部勢力，中國外交部長則提出要與哈薩克斯坦在執法和安全方面進一步合作。

雖然英國、加拿大、澳大利亞和日本等美國最親密的盟友都加入了實施某種外交抵制的行列，但許多美國盟友謹慎地避免激怒中國。韓國將派出韓國國會議長樸炳錫(Park Byeong-Seug)出席冬奧會。

華爾街日報說，新冠大流行已經導致很多全球集會取消，它也可能是一些領導人決定不參加的一個因素。2020年東京夏季奧運會不得不推遲一年，只吸引了包括馬克龍在內的少數世界領導人出席。外交政策專家說，中國可能會允許外國政要免除對大多數旅客要求的長達數周的隔離，以鼓勵更多的外國政要來中國。

聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres)將出席冬奧會，與此同時，人權倡導者抱怨稱，儘管人們翹首以盼多時，但聯合國尚未發布一份關於中國在其偏遠的西北部地區如何對待維吾爾族穆斯林的報告。

作為中國引人注目的盟友和近鄰，朝鮮不會派人出席冬奧會。由於沒有參加東京奧運會，國際奧委會禁止該國參加今年的奧運賽事。朝鮮體育省在給北京方面的一封信中說，全方位支持中國的同志們舉辦奧運會，儘管美國及其追隨勢力試圖阻礙冬奧會順利舉辦的反華陰謀活動變本加厲。