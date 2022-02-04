北京冬奧開幕了：烏克蘭與台灣危機還在否？

就在俄羅斯領導人普京出席在被稱為 "鳥巢 "的北京國家體育場舉行的奧運會開幕式的當天，俄羅斯軍隊越過邊境發動了一次軍事行動。不，這不是周五今天北京冬奧會開幕時可能發生的情景，而是2008年8月8日，北京夏季奧運會開幕當天實際發生的情況。當時俄羅斯的對手是格魯吉亞。

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據日本經濟新聞報道稱，烏克蘭給台灣帶來危險，不管是否有奧運休戰協議。而在美國關注歐洲的同時，中國看到了一系列既成事實的選項。

14年過去了，俄烏邊境的緊張局勢正在加劇，俄羅斯在那裡集結了大量的軍隊，看起來已經做好了戰鬥準備。對烏克蘭來說，奧運會喚起了不好的回憶。俄羅斯在2014年吞併克里米亞，緊接着索契冬奧會的閉幕式。

奧運會經常被描述為 "和平的節日"，但卻與衝突緊密相連。有時，奧運會的日程安排是戰爭開始時間的決定性因素。與14年前不同的是，沒有一個西方大國的領導人將出席北京冬奧。這是美國和英國等國家 "外交抵制 "的結果。

據該報道說，中國國家主席習近平在2008年擔任副主席和政治局常委，即執政的中國共產黨最高決策機構的成員。他曾近距離看到了當時的美國總統布什和日本首相福田康夫等外國領導人。中國與日本的關係已經變壞。星期二，當中國慶祝農曆新年時，日本下議院通過了一項決議，對新疆維吾爾自治區、西藏、內蒙古自治區和香港的嚴重人權狀況表示關切。雖然下議院避免直接點名中國，但其目標卻很明確。決議中還強調了對宗教自由的侵犯和非自願監禁。

毫無疑問，接替胡錦濤擔任中國國家主席的習近平對圍繞中國的國際環境的惡化負有責任。由於習近平的目標是在今年秋天舉行的下一屆五年一度的黨的全國代表大會上第三次擔任中國最高領導人，他需要收復失地。在國際舞台上，外交事務分析家們正在關注中俄夥伴關係的加強是否會對台灣問題產生任何影響。

一位北約外交人士警告說。"俄羅斯對烏克蘭的入侵可能成為現實。我們需要考慮它對中國和台灣的影響，儘管距離很遠"。如果烏克蘭問題的緊張局勢長期存在，或者爆發戰爭，中國可能會獲得一個缺口。如果美國不得不實施雙管齊下的戰略，在烏克蘭問題上與俄羅斯打交道，在台灣問題上與中國打交道，那麼美國就不會處於有利的地位。

在這種情況下，美國將別無選擇，只能將很大一部分精力用於烏克蘭，而無法全面關注中國。

北京一直在發動攻勢。該報道說，"美國應該停止干涉北京2022年冬奧會，停止在台灣問題上玩火，停止製造各種反華小集團，"中國外交部長王毅在1月27日的電話中告訴美國國務卿安東尼-布林肯，他用了一個有趣的說法。"小集團 "這個詞在中國共產黨內有特殊的含義。那些不務正業、與以習近平為核心的黨中央對抗的團體被貼上 "小集團 "的標籤。在習近平標誌性的反腐運動中，他們經常成為目標。

王毅還提到了烏克蘭的緊張局勢，他說："我們呼籲所有各方保持冷靜，不要激化緊張局勢或誇大危機。"王毅沒有忘記為俄羅斯辯護，強調俄羅斯的 "合法安全關切 "需要得到 "認真對待和解決"。這些話很可能是在普京訪華前向他點頭示意。

同時，台灣擔心的是中國可能利用烏克蘭的動蕩對這個自我統治的島嶼使用武力。一位熟悉台灣局勢的亞洲外交人士說："根據未來的發展，不能排除中國採取危險的軍事措施的可能性，包括佔領台灣的偏遠島嶼。"

習近平缺乏的是在台灣問題上的一些實際成就，這對他尋求第三個任期來說是個壞兆頭。那年11月，黨的第十九屆中央委員會第六次全體會議通過的 "關於歷史的第三個決議 "將習近平與當時中國國民黨的台灣總統馬英九在2015年的一次峰會吹噓為習近平的成就。但這一成就已經相當過時。支持獨立的民進黨的台灣總統蔡英文目前正在連續第二個任期。

該報道引述一位稱黨內人士說，"中國最高領導人最需要的是與領土或國界有關的明顯成就。"毛澤東是中華人民共和國的開國元勳，而鄧小平被譽為從英國手中贏得香港回歸的領導人。在江澤民和胡錦濤時代，與俄羅斯畫定漫長的邊界，這是一個長期存在的問題。自然，習近平也很着急。

如果拜登政府忙於烏克蘭問題而別無選擇，只能減少對涉台問題的精力投入，那麼中國很可能採取攻勢，即使這並不意味着入侵台灣本島。各種情況都是可以想象的。其中一個方案被認為是對普拉塔斯群島和其他在台灣控制下的偏遠島嶼進行閃電式入侵。普拉塔斯群島在南中國海北部佔據了一個戰略位置。

日本經濟新聞說，任何此類行動是否會立即導致美國和中國之間的全面戰爭尚不清楚。但毫無疑問的是，美國及其盟友將實施強有力的制裁，對中國造成嚴重打擊。隨着中國經濟增長的放緩，習近平政府不可能隨便做出這樣的決定。

12月，聯合國大會通過一項決議，呼籲在北京冬奧會期間休戰。該決議由包括中國在內的173個國家共同提出，但四方成員--美國、日本、澳大利亞和印度--沒有加入。

習近平和普京在北京冬奧會上的握手，將提醒人們台灣和烏克蘭問題之間的聯繫。它也將象徵著當前國際政治的令人不安的性質。該報道還說，只要奧林匹克外交作為國際政治的一個工具存在，奧運會的政治化就是不可避免的。