北京冬奧：外國運動員發聲批評不應將奧運授權人權糟糕的北京舉辦

曾在2014年奧運會上獲得銀牌的自由式滑雪運動員英國人古斯-肯沃斯和美國滑冰教練亞當-里邦分別批評國際奧委會將2022年冬季奧運會舉辦權授予人權記錄糟糕的中國北京。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社說，肯沃斯周四在英國廣播公司(BBC)的節目中說：在我看來，如果一個國家有令人震驚的人權記錄，我不認為它應該被允許主辦奧運會。據肯沃斯說，“我知道奧運會對中國如此重要，他們的獎牌數總是那麼高，我覺得通過真正以具體方式對他們採取立場，你可能會帶來積極的變化。但似乎都是為了錢。” 這位30歲的北京奧運會選手告訴英國媒體：“我真的不認為它是舉辦奧運會的合適選擇。”

而美國滑冰教練亞當-理邦在中國首都告訴美國電視CNN，他希望奧運會能給東道國中國帶來更多的監督：“我希望這些奧運會能讓人們對這些人權問題給予如此多的關注，從而給中國政府帶來壓力，使中國真正解決這些問題。”

理邦稱，“因為當你想一想，我們為什麼要把奧運會授予一個發生這類事情的國家。” 理邦是2018年奧運會團體銅牌得主和現任教練。

法新社說，在星期五北京冬季奧運會正式開幕之前，人們對中國的人權，特別是穆斯林維吾爾族的困境表達關注並發聲。美國及其一些盟國已決定對北京奧運會進行外交抵制，以抗議他們認為在新疆地區發生的種族滅絕和反人類罪行。

中國強烈地否認了這些指控。