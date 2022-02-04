國際奧委會主席巴赫表示要與彭帥本人“直接會面”

雖然北京冬奧會於2月4日開幕，然而在國際奧委會於（IOC）2月3日在北京舉行的首次新聞發布會上的核心問題並非北京“盛大”的冬奧開幕式，而是彭帥問題、新疆問題及國際奧委會為何不在北京冬奧會上廢棄《奧運憲章》第50條等問題。

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據法新社報導，雖然中國希望2022年冬奧會能夠推動其軟實力，但國際社會關心的更多人權、新冠疫情、能源浪費和環境污染等問題。國際社會甚至還擔憂北京當局會監控或監聽與會運動員。

國際奧委會於2月3日晚上舉行本屆冬奧會的首次新聞發布會。雖然與會的翻譯在翻譯記者的問題時有意試圖迴避彭帥的名字，但彭帥的問題卻是該發布會上的一個主要問題。

國際奧委會主席托馬斯·巴赫（Thomas Bach）在會上表示，國際奧委會關注彭帥的身體健康和精神狀態，他將在北京與會期間與彭帥會面。而且，如果彭帥要求調查她提出的對張高麗性侵犯的指控，國際奧委會將支持這一要求。

中國女網明星彭帥由於去年11月初在微信上指控中共前副總理張高麗的性侵行為，隨後失蹤近三周而備受國際社會關注。她去年12月又否認自己曾經的指控，現在外界並不清楚她的人生安全是否得到保障。

巴赫沒有明確表示他將何時與彭帥會面，但是他說：“如果她要求對自己的指控進行調查，當然我們會支持她的這一要求。但是這必須是她的決定，那是她的生活，她的指控⋯⋯我們將舉行這個私人會面，並將繼續這一對話；而在我們最後與她親自見面時，我們將更好地了解她的身體狀況和精神狀態⋯⋯這不僅僅只是一種尊重的表現，也是一種必要，尊重她，聆聽她，並了解她對於目前局勢的看法，她想如何生活，這是我們將試圖一步步了解的。”

與會記者還問道，為何國際奧委會準備在巴黎奧運會廢除《奧運憲章》第50條，而非北京冬奧會。《奧運憲章》第50條禁止與會運動員在任何奧林匹克場地、場區或其他區域有任何形式的示威及政治、宗教或種族宣傳，違反者會受到懲罰。國際奧委會對此條款進行多次討論後，決定從巴黎奧運會開在廢棄此條款。