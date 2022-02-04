抗議冬奧前被捕 古思堯被指煽動顛覆國家政權

經常抗議中港政策的社運人士古思堯，今(4日)晨被香港警方國家安全處人員拘捕，指他涉嫌觸犯「煽動顛覆國家政權罪」，另有四人被警方帶走「協助調查」。現時未知古思堯因何事被指犯罪，但他原擬在北京冬季奧運會今晚舉行開幕禮的早上，到中國政府駐香港辦事處請願，抗議中國漠視港人因《港區國安法》濫用而被捕，只在乎籌辦冬奧，粉飾太平。

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古思堯被捕的消息首先由親北京傳媒「大公文彙」網上報道，指警方清晨6時許到其位於工業大廈的居住地點將他拘捕，其後押往警署接受調查。另有四人在其他地點被捕，指他們同樣涉嫌觸犯「煽動顛覆國家政權罪」。不過，商業電台引述消息人士稱，四人只是被帶到警署協助調查，他們分別是雷玉蓮、陳勁松、陳意明及馮競文。

傳媒早前收到通知，古思堯今早10時將到中央政府駐港聯絡辦公室抗議，表達對北京主辦冬季奧運會，但不管國安法被濫用而導致不少市民和政治人物被監禁。

警方曾於去年6月4日早上拘捕前支聯會副主席鄒幸彤，指她涉嫌宣傳及呼籲市民參加已被警方禁止的六四燭光悼念晚會。她獲準保釋候查時，批評這是當局毫無理據的「預防性」拘捕，目的是阻止她親身前往維園悼念，並恐嚇其他人不要現身銅鑼灣和維園。法庭其後肯定警方的拘捕行動，並裁定她煽惑他人參與未經批准集結罪成，與另一宗六四集會案合共入獄22個月。支聯會在過去逾三十年每年在六四當晚在維園舉行燭光悼念晚會，但自2020年起被警方以疫情為由禁止舉行，其後更被指觸犯國安法而被迫解散。

現年73歲的古思堯，自1989年天安門事件後成為「示威常客」，最為人熟悉的，是在中國國慶節或香港回歸日與四五行動或社民連等人「擡棺材」抗議。他曾因示威而至少入獄八次，近年患上直腸癌，已到末期。