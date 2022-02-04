有習近平支持 分析稱普京或立場更強硬

在歐洲加強外交努力以避免戰爭之際，普京周五在與西方國家就烏克蘭問題的對峙中贏獲了習近平的中國支持。

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據法新社今天報道稱，據克里姆林宮證實，法國總統馬克龍預計將於周一在莫斯科，德國總理肖爾茨將於2月15日與俄羅斯總統會談。馬克龍還將於星期二訪問烏克蘭，肖爾茨先生將於2月14日訪問烏克蘭。

而在北京奧運會開幕前訪問北京時，普京與他親密的中國夥伴一起發表聯合聲明，呼籲建立國際關係的 "新時代"，結束美國的霸權主義。在這份文件中，這兩個與華盛頓關係日益緊張的國家譴責以美國為首的西方軍事聯盟、北約和AUKUS（澳大利亞、英國和美國的軍事聯盟）的作用，認為它們對世界的 "穩定和公平和平 "具有破壞性。

普京與習近平特別地說他們 "反對北約未來擴大"，此一說法呼應了莫斯科對緩和烏克蘭周邊緊張局勢的主要要求。

幾個月來，莫斯科一直在烏克蘭邊境部署數以萬計的軍隊，西方認為這是俄羅斯即將發動重大軍事入侵行動的一個跡象。但俄羅斯否認有任何此類軍事計畫，反指感到受到大西洋聯盟的威脅，並要求西方結束擴大政策，從東歐撤軍，以降低緊張局勢。俄羅斯的這一要求被歐洲和美國認為是不可接受的。

法新社說，莫斯科和北京在 "安全的不可分割性 "提法下聯合，克里姆林宮正是以安全為由要求北約離開俄羅斯周邊地區，莫斯科說不能以犧牲其他國家的安全為代價來實現一些國家的安全。儘管每個國家，包括烏克蘭，有權選擇自己的聯盟。