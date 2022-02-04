法媒看“中俄聯合聲明”：終究是一個“強大軸心”

法國媒體高度重視中俄發布聯合聲明。《西部法蘭西日報》"Ouest France"刊文揣摩俄國總統普京軟硬兼施的“戰術”。《西部法蘭西日報》開篇寫道：普京面對習近平面帶笑容；與白俄羅斯部隊實戰演習，並在烏克蘭邊境陳兵10萬。文章表示：普京左手的烙鐵放在大兵壓境的火上；右手的烙鐵放在外交的火上。而與中國國家主席習近平的會面可以說是形成一個無可置疑的“強大軸心”。

廣告 繼續瀏覽後續

《西部法蘭西日報》在題為“與中國達成協議，與馬克龍會面……普京的外交手段隱藏着什麼？”的文章中表示：停止北約東擴，獲得安全保障，這是俄國總統普京幾個星期以來一直想達到的目的。文章表示：利用冬季奧運的機會，中國國家主席習近平4日下午在北京釣魚台國賓館與俄羅斯總統普亭舉行會談。雙方都有收穫。

在聯合聲明中，中俄提出雙方反對北約繼續擴張，呼籲北約摒棄冷戰時期意識形態，尊重他國主權、安全、利益及文明多樣性、歷史文化多樣性，同時反對在亞太地區構建封閉的結盟體系、製造陣營對抗，高度警惕美國推行的“印太戰略”對本地區和平穩定造成的消極影響。

而在烏克蘭危機上，普京獲得了北京全力支持。中方在聯合聲明中表示：支持俄國提議的歐洲具有法律約束力的安全保障。中方也在台灣問題上獲得了普京明確的態度。在雙方會後發表的聯合聲明中，俄羅斯重申恪守一個中國原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的“台獨”。

法國記者表示：不能說中俄關係從沒有分歧或摩擦，但此次的會晤可以形容為：“不總是在一起，但從不相互對抗……» «Pas toujours ensemble, mais jamais l’un contre l’autre…»。

法國政治學家、國際關係專家、巴黎政治學院大學名譽教授和國際研究與研究中心 (CERI) 副教師研究員巴迪(Bertrand Badie)表示：普京玩弄的外交手腕一直是西方出了問題的時候就轉向東方。

《西部法蘭西日報》表示：2月4日普京參加北京冬奧會開幕儀式之際，獲得北京大力支持。 兩年來，由於新冠大流行，中國國家主席習近平沒有“接待”過別的領導人。此次的兩人會面象徵性大，它是在展現中俄緊密聯合起來對抗華盛頓。時機可以說是巧得不能再巧了！

該報表示： 新華社4日深夜公布中俄這份聯合聲明的全文。新華社表示，聯合聲明集中闡述中俄在民主觀、發展觀、安全觀、秩序觀方面的共同立場。

除前述內容外，這份聯合聲明還提到，中俄對美國、英國、澳洲建立“三邊安全夥伴關係”（AUKUS）特別是在核動力潛艇等涉及戰略穩定領域開展合作表示嚴重關切，認為上述行為同保障亞太地區安全與可持續發展的目標相悖，加劇地區軍備競賽危險，構成嚴重核擴散風險。

聯合聲明表示，中俄雙方強烈譴責類似行為，敦促AUKUS“奧庫斯” 成員國嚴格履行防止核、導彈擴散義務，維護地區和平穩定與發展。

文章的第二部分介紹了法國總統馬克龍為之所作的和將做的外交努力。文章表示：法國總統馬克龍將於下周一出訪莫斯科，然後周二到訪基輔。 最近幾天，馬克龍與俄羅斯總統進行了四次電話交談。法國總統對普京表示： “我在等你 [...]。你是一位優秀的對話者 [...] 我想和你一起弄清楚事情的真相”。根據來自愛麗舍宮的消息，普京4日在電話中對馬克龍說， 我願意參與“結構性的對話”以“解決問題”。 但不能急促，需要多少時間我都將奉陪。

文章還表示：馬克龍是不會放棄外交努力的。如有好的進展，將對馬克龍正式宣布參加連選連任助一臂之力。《西部法蘭西日報》表示：德國前總理默克爾已經退下；新上任的總理朔爾茨謹小慎微，這種局面為法國總統調節烏克蘭危機提供了政治空間。法國方面還希望在巴黎成功舉辦一次由俄羅斯、烏克蘭、法國、德國代表參加的四方會議。

結束莫斯科行程之後，馬克龍有可能前往德國與總理朔爾茨和波蘭總統杜達（Andrzej Duda）會晤，為緩和烏克蘭危機繼續外交努力。