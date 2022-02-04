美媒：奧運選手有可能抵制北京冬奧開幕式

據華盛頓郵報說，當冬季奧運會周五在北京正式開幕時，美國外交官和國際球迷將不會是慶祝活動中唯一缺少的人。據一直在幫助教育和組織他們的人權活動人士稱，來自多個國家的奧運運動員希望向中國政府侵犯人權的受害者表示聲援，他們一直在悄悄地準備抵制開幕式。

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據華盛頓郵報稱，幾個月來，駐美國的活動人士一直在與幾個西方國家的奧運運動員會面，敦促他們就中國政府的大規模暴行和對維吾爾人、藏人、香港人和其他中國境內其他群體的嚴厲鎮壓發表意見。但如果運動員談論人權，將面臨中國政府的懲罰威脅，他們幾乎都避免在公共場合談論這個話題。

一位居住在美國的維吾爾人寫道：親愛的奧運選手們，誰能幫我聯繫到我的家人？

據該報，不過，運動員們還受到國際奧委會及其贊助商的壓力，以避免引起爭議。但如果他們覺得說出來不安全，活動人士告訴他們，跳過開幕式和閉幕式至少會剝奪中國政府利用這些儀式將其濫用職權合法化並粉飾其罪行的能力。活動人士告訴我，至少有兩支西方球隊的運動員確認他們不會參加開幕式作為他們個人的抗議形式。

近幾個月來，自由西藏學生組織組織了藏人、維吾爾人和香港人團體前往奧運會預選賽和其他體育比賽，在那裡他們可以與運動員會面並為他們的案件辯護。他們最初的要求是全面抵制北京奧運會，但作為最起碼的要求，他們要求運動員抵制開閉幕式。

據該報稱，計畫抵制開幕式的運動員的確切人數尚不清楚。

華盛頓郵報說，有一些證據表明，中國當局和國際奧委會擔心運動員可能不會參加開幕式和閉幕式。在台灣代表團上周表示他們不會參加任何一項賽事後，國際奧委會向台灣奧委會發出“若干通知……要求所有參加 2022 年北京冬奧會的代表團合作派員參加開幕式和閉幕式。” 同樣在本周，中國當局一直在散布宣傳，聲稱美國政府正在付錢給運動員“擾亂”奧運會，同時鎮壓當地的中國異議人士而不受懲罰。

在美國，兩黨議員都擔心國際奧委會在保護中國境內的美國運動員方面做得不夠。此外，研究小組公民實驗室報告稱，北京奧運會所有參與者都必須下載的“健康監測”應用程序存在大量安全漏洞，可能會危及用戶隱私。

據該報說，美國奧運運動員在奧運會上利用他們的平台公開反對東道國政府或他們自己的政府的悠久傳統。1936 年，傑西歐文斯在柏林贏得四枚金牌之前公開反對納粹主義。1968 年在墨西哥城，湯米·史密斯和約翰·卡洛斯在獎牌領獎台上各自舉起了戴着黑色手套的拳頭。史密斯後來說這是一個“人權致敬”。