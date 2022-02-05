冬奧訓練一半突然取消訓練 瑞士和法國滑雪王牌怒轟主辦方不公

2月5日，因大風天氣，北京冬奧會取消了高山滑雪男子滑降項目的第3次訓練。滑雪運動員紛紛表達不滿。國際雪聯（FIS）在一份聲明中說：“由於目前的大風，而且預測沒有風速減小的時機，為了安全起見，評委會與組織者一起決定取消5日的訓練。”在3名選手完成訓練之後，高山滑雪男子滑降第3次訓練因惡劣的天氣被突然取消。

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國際滑雪聯合會運動員代表、法國選手Français Johan Clarey對法國國內新聞電台記者表示：3名被看好的選手多訓練了一次，這就是問題的所在。如果因極端天氣，今天一早就取消訓練，那將對大家都是公平的，而現在的情況不是這樣。

瑞士滑雪選手、世界盃大迴轉冠軍馬可·奧德馬特（Marco Odermatt）對冬奧會組織者處理問題的方式感到不滿。

奧德馬特說：“這太不公平了，對我來說，最大最大的問題是比賽評委會是如何與我們運動員溝通的”。

奧德馬特解釋說，他們只是在11:15做出決定，取消訓練，而前兩天因天氣原因，他們都是晚一個小時開始訓練。

“他們甚至不問我們怎麼想。我們只和國際雪聯FIS、評委會說了兩三句話，他們就關了無線電，不再理睬我們了，奧德馬特補充說，“像這樣，實在是不行”。

奧德馬特進一步說，如果是在瑞士翁根（Wengen）或奧地利基茨比厄爾（Kitzbuehel），每個人都了解那個斜坡，這種情況可以理解，但在這裡，一切都是新的，一切都不同，每一次訓練都真正地在發揮作用。

奧德馬特說：“希望明天風會平靜下來，我們可以有一場公平的比賽”。

奧地利的赫梅特斯貝格（Daniel Hemetsberger）說，應該給滑雪運動員將風考慮在內的機會。“我有點生氣，因為我想去，我想去滑雪”，他補充說，“中間部分的風真的很大，但我認為我們可以在那裡放慢速度”。

德國教練施魏格爾（Christian Schwaiger）說，中斷比賽是正確的，當時已經到了極限，不安全了。但不明白他們為什麼這麼快就取消訓練。

施魏格爾說：“我們本可以再等半小時或一小時。我們都有時間。這次訓練對許多國家來說無疑是極為重要的”。

目前，只有3名選手奧地利梅耶爾（Matthias Mayer）、意大利的因內爾霍費爾（Christof Innerhofer）和挪威的奧莫特·基爾德（Aleksander Aamodt Kilde）完成了第3次訓練。

裁判瓦爾德納（Markus Waldner）表示，取消比賽完全是基於安全考慮。然而他也承認完成訓練的三名選手確實存在優勢。

周日的男子滑降將拉開延慶滑雪場高山滑雪項目的序幕，下周一將進行女子大迴轉比賽。

主辦方都讓那些選手進行了第三次訓練呢？第一人是馬蒂亞斯·梅耶爾( Matthias Mayer)；第二人是意大利高山滑雪運動員克里斯托夫·英納霍弗 (Christof Innerhofer) ；第三人是獲得2019-2020賽季高山滑雪世界盃總冠軍的挪威選手亞歷山大·奧莫特·基爾德(Aleksander Aamodt Kilde)。瑞士選手奧德馬特高喊不公。表示：在一個陌生的賽道上，多一次訓練就多一次經驗。不論6日的比賽結果如何，將都不是一次公平的比賽。

中國男子選手張洋銘、徐銘甫將出戰冬奧會高山滑雪男子滑降比賽。