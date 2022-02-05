北京成史上首座雙奧之城 潛台詞：中國今非昔比

北京冬季奧運4日晚開幕，雖然場子在會前就因疫情攪局、中國與西方關係冰凍而冷下來，部分民眾也因經歷過2008北京奧運而沒那麼興奮，北京仍盡全力在嚴寒和防疫措施下慶祝一番。

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美國《華爾街日報》指出，2008年北京夏季奧運是中國對世界敞開懷抱的歡迎，而2022年北京冬奧則將展示中國的影響力和威望，北京冬奧會的潛台詞是“中國今非昔比，諸位要適應”。

北京正式成為全球首座舉辦過夏季奧運與冬季奧運的“雙奧”城市，數以千計受邀觀眾苦等數小時，只為參加北京冬奧開幕式。

這屆冬奧開幕式和2008年北京奧運一樣由中國知名導演張藝謀指揮，也同樣在公安嚴密戒備的“鳥巢”體育場登場，許多地方讓人感覺與2008年似曾相識，但許多人提到興奮感不如當年。

法新社報導，一名31歲北京居民表示，因為新冠疫情的關係，“當然不會像當年那麽熱鬧，但熱情仍在每個人的心中”。

儘管北京冬奧不會像去年東京夏季奧運大多採閉門比賽那樣缺乏氣氛，疫情仍將嚴重限制北京的觀眾人數。這次冬奧又遇上農曆春節假期，許多民眾的注意力集中在家庭聚會上。

中國當局全神貫注控制疫情，不再像14年前一樣到處裝飾標語、橫幅和其他圖像。對一些人來說，這是因為中國變了。

外界普遍認為，中國有意藉著2008年北京奧運證明自身是崛起的大國，但如今成了更加富裕且強大的國家，近來在控制疫情上也相對成功，讓民族信心大振。

一名66歲退休人員告訴法新社：“我們的國家現在很強大。這樣的運動賽事不是任何一個國家都能舉辦的。身為中國人，我們感受到中國的力量。我們一直在等待這一天的到來。”

另一名不願透露姓名的北京居民說：“感覺與2008年不同，現在靜了一點。我們經歷過2008年奧運，因此這次興奮感減低。中國能舉辦奧運會感覺很正常。”

2008年北京奧運有著奧運會一貫的派對和狂歡氣氛，眾多世界領袖出席，包括時任美國總統小布希（George W. Bush），以及日本、法國、韓國、澳洲等國家的總統、總理或首相。

然而這次疫情導致參與政要人數減少，且美國和多個盟邦因中國打壓維吾爾族穆斯林、西藏及削弱香港自由等侵犯人權行徑，決定採取外交抵制，不派官員參與。

儘管如此，仍有民眾攜家帶眷等候多時，在鳥巢體育場附近共襄盛舉，有人說：“現在是閉環，我們進不去，但遠觀也不錯。”