法國國民議會拒絕為阿桑奇提供政治庇護

法國國民議會周五晚間否決了關於要求政府向維基解密創始人阿桑奇提供政治庇護的動議。阿桑奇目前羈押在英國，一旦引渡至美國，他將面臨175年監禁。

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2月4日星期五，法國國民議會針對是否向維基解密創始人提供政治庇護議題展開辯論，這項跨黨派的動議再次要求法國政府給予維基解密創始人以難民身份，最終以17票贊成、31票反對的結果遭到否決。

這項動議於 2021 年 10 月下旬發起，得到了來自多個黨派數十名議員的支持。議案審議的時機恰好在國民議會與參院剛剛就民主運動黨（MoDem）議員西爾萬-瓦瑟曼（Sylvain Waserman）提出的更好地保護法國舉報人的法案達成協議之後。動議文本僅具象徵意義。

法國“共和前進”黨國會議員詹妮佛-德·泰默曼（Jennifer de Temmerman）周二向法國媒體（解放報）表示：維基解密創始人在揭出盟國之間不應採用的做法時，為法國提供了幫助。她強調了應該對舉報人提供保護的意願。

阿桑奇在2012年尋求厄瓜多爾政治庇護，並在該國駐英使館隱居七年。2019年4月，被倫敦警方抓捕，其後一直被關押在倫敦戒備森嚴的貝爾馬什監獄。

如今，阿桑奇面臨被引渡到美國的威脅。他因從 2010 年開始發布關於美國軍事和外交活動、特別是在伊拉克和阿富汗的數十萬份機密文件，包括戰爭罪和危害人類罪，被美國起訴。因此一旦引渡美國，他將面臨175年監禁。