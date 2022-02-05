美國批評中俄聯合聲明 稱習近平本應利用機會推動緩解烏克蘭危機

中國和俄羅斯周五在兩國元首北京會晤後發表聯合聲明，宣布建立深度戰略夥伴關係。對此美國負責東亞暨亞太事務的助理國務卿康達(Daniel Kritenbrink)表示，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京在北京的會晤本應是中國推動俄羅斯緩和與烏克蘭緊張局勢的機會。

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據路透社報道稱，美國負責東亞暨亞太事務的助理國務卿康達(Daniel Kritenbrink)周五表示，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京在北京的會晤本應是中國推動俄羅斯緩和與烏克蘭緊張局勢的機會。而這樣的做法是世界對“負責任的大國”的期望。

康達星期五對新聞界表示說，“如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，而中國視而不見，這表明中國願意容忍或默許俄羅斯脅迫烏克蘭的努力，即使這些努力讓中國難堪，損害歐洲安全，並危及全球和平和經濟穩定。”

中國和俄羅斯周五在兩國元首北京會晤後中俄宣布建立深度戰略夥伴關係，並發表聯合聲明，反對外部勢力破壞兩國共同周邊地區安全和穩定，反對外部勢力以任何借口乾涉主權國家內政，反對“顏色革命”，將加強在上述領域的協作。

另外，就中國和俄羅斯周五在兩國元首北京會晤，美國白宮發言人被問及時稱拜登與中國有自己的關係。據路透社，普薩基在記者會上補充說，美國目前的工作重點是若俄羅斯入侵烏克蘭，如何與盟國進行合作。