譚德塞見到了李克強：雙方說繼續查新冠病毒源頭

世界衛生組織（WHO）負責人譚德塞Tedros Adhanom Ghebreyesus周六說，他已經與中國總理李克強會面，討論了新冠病毒疫情，特別提及對新冠病毒溯源的調查，法新社說，目前對新冠肺炎病毒起源的調查陷入僵局。沒有消息報告，譚德塞在北京是否能與中國國家主席習近平見面會談。

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據法新社今天發自日內瓦的報道說，譚德塞宣布說，"我很高興與中國總理李克強會面。我們討論了新冠病毒疫情以及今年積極推動疫苗公平工作的必要性，以便為世界70%的人口接種疫苗。"此刻譚德塞為出席2022年冬奧會而訪問北京，據譚德塞博士在推特上說，"我們還討論了加強合作的必要性"，以發現 "基於科學和有證據的病毒起源"。

這是自2020年1月以來，世衛組織負責人首次訪問中國，在武漢市發現首批冠狀病毒患者後的幾周，譚德塞曾前往中國。

世衛組織的國際專家曾於2021年1月訪問武漢，稱與中國同行合作，以確定病毒的來源。在2021年3月公開的一項聯合調查中，他們認為該病毒 "極不可能 "來自實驗室，而傾向於動物自然傳染的可能性。

但譚德塞博士後來批評指出，北京沒有分享關於病毒的 "原始數據 "，是造成追蹤新冠病毒來源的一個 "問題"。

法新社說，在新冠病毒疫情全世界大流行開始兩年後，科學家仍在努力追蹤新冠病毒的來源。總部設在日內瓦的世衛組織已經成立了一個新的科學家小組，以恢復調查並研究可能引發未來新冠病毒大流行病的其他病原體。然而，中國拒絕了在該領域進行進一步研究的呼籲。