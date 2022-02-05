路透社看北京冬奧會開幕：體育與全球政治混為一談

中國國家主席習近平周五為北京冬季奧運會揭幕，本屆賽事不但是在有全球新冠疫情之下展開，體育也與全球政治混為一談，在冷戰時期以來較為少見。

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據路透社說，北京冬奧在新冠疫情與國際政治陰影下展現活力。幾個小時前，中國和俄羅斯兩國元首北京會晤後發表聯合聲明表示，“合作沒有禁區”，反對外部勢力破壞兩國共同周邊地區安全穩定。

精彩的開幕式在兩名選手點燃聖火後結束，其中一人為20歲的維吾爾族女運動員迪妮格爾。在著名的鳥巢體育場，三千名表演者登上了由11,600平方米的高清LED屏幕組成的舞台。因為疫情的關係，現場觀眾人數受到限制。舞者揮舞着綠色發光桿湧入會場，象徵立春的節氣，隨後白色和綠色交雜的煙花在空中拼出了“SPRING(春天)”。

該報道稱，美國認定中國對新疆維吾爾族穆斯林進行種族滅絕，美國在內的幾個西方國家宣布對北京冬奧會採取外交抵制。中國否認侵犯人權的指控，試圖通過這場開幕式傳達包容的精神--中國國旗在中國56個民族的代表間傳遞，然後在國歌聲中緩緩升起。

知名導演張藝謀擔任開幕式總導演，在2008年北京奧運的成功演出後再度策畫這場盛會。不過如同半年前的東京奧運，疫情也造成了嚴重限制，現場觀眾數量大幅縮減。

路透社說，在地緣政治緊張背景下，國際奧委會主席巴赫(Thomas Bach)呼籲全球政界領袖遵守“奧林匹克休戰”，“給和平一個機會”。