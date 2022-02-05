奧運會/兩岸

陸委會：運用特定台籍人士統戰無法改變兩岸互不隸屬事實

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Le Stade Olympique, surnommé le "nid d'oiseau", où auront lieu les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques de Pékin (4 au 20 février 2022)北京冬奧會
Le Stade Olympique, surnommé le "nid d'oiseau", où auront lieu les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques de Pékin (4 au 20 février 2022)北京冬奧會 Noel Celis AFP/Archives
作者： 台北特約記者 陳民峰
5 分鐘

北京冬奧昨(4日)晚開幕，主題曲「一起向未來」正式呈現在世人眼前，參與演唱的台灣藝人超過10位，包括蕭敬騰、張鈞寧等。國民黨前主席洪秀柱也透露，自己很榮幸受邀出席，並希望奧運精神能消弭兩岸分歧。台灣陸委會則公開批評說，這些統戰作為千篇一律，徒增台灣民眾反感，期盼台灣民眾能珍惜得來不易的民主自由生活方式。

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昨晚的北京冬奧開幕式上，「中華台北」代表團的出場順序是第十一個。進場時，大會司儀先唱名「Chinese Taipei」，然後用普通話稱「中華台北」，但大陸央視播報員在轉播中仍以「中國台北」稱呼來自台灣的「中華台北」代表團，符合大陸一貫採取的「內外有別」作法。

北京冬奧昨晚正式開幕之前，台灣陸委會就以新聞稿的方式回應說，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，即使中共不斷運用特定台籍人士進行政治操作與統戰宣傳，刻意營造兩岸同屬「一中」的假象，也改變不了兩岸互不隸屬的客觀事實。

昨晚透過開幕式的轉播，「一起向未來」這首主題曲傳送全球，由105位藝人獻唱，港台歌手超過一半，其中台灣藝人有11位，包括多次在春晚演出的藝人張韶涵，還有舒淇、蘇有朋、王大陸、歌手信、任賢齊等，歐陽娜娜也演奏大提琴出現在畫面中。

台灣陸委會指出，希望國人都能珍惜得來不易的民主自由生活方式，認清中共以「拉打兩手」對台進行分化的手段與野心，相關言行也應考慮台灣社會觀感，避免成為中共的統戰宣傳樣板，共同維護國家的主權與尊嚴。

陸委會並呼籲中共作為今年冬季奧運的主辦方，與其耗費資源，進行政治統戰宣傳與「大外宣」，單方輸出其意識形態與大國形象，不如以務實開放的態度，傾聽台灣人民堅持民主自由生活方式的心聲，積極響應國際社會對於中國大陸人權狀況的關切。如此才能經由舉辦「北京冬奧」，營造友善、負責任的大國形象，真正達到「團結、和平、相互尊重理解」的奧運會精神。

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