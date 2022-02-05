陸委會：運用特定台籍人士統戰無法改變兩岸互不隸屬事實

北京冬奧昨(4日)晚開幕，主題曲「一起向未來」正式呈現在世人眼前，參與演唱的台灣藝人超過10位，包括蕭敬騰、張鈞寧等。國民黨前主席洪秀柱也透露，自己很榮幸受邀出席，並希望奧運精神能消弭兩岸分歧。台灣陸委會則公開批評說，這些統戰作為千篇一律，徒增台灣民眾反感，期盼台灣民眾能珍惜得來不易的民主自由生活方式。

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昨晚的北京冬奧開幕式上，「中華台北」代表團的出場順序是第十一個。進場時，大會司儀先唱名「Chinese Taipei」，然後用普通話稱「中華台北」，但大陸央視播報員在轉播中仍以「中國台北」稱呼來自台灣的「中華台北」代表團，符合大陸一貫採取的「內外有別」作法。

北京冬奧昨晚正式開幕之前，台灣陸委會就以新聞稿的方式回應說，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，即使中共不斷運用特定台籍人士進行政治操作與統戰宣傳，刻意營造兩岸同屬「一中」的假象，也改變不了兩岸互不隸屬的客觀事實。

昨晚透過開幕式的轉播，「一起向未來」這首主題曲傳送全球，由105位藝人獻唱，港台歌手超過一半，其中台灣藝人有11位，包括多次在春晚演出的藝人張韶涵，還有舒淇、蘇有朋、王大陸、歌手信、任賢齊等，歐陽娜娜也演奏大提琴出現在畫面中。

台灣陸委會指出，希望國人都能珍惜得來不易的民主自由生活方式，認清中共以「拉打兩手」對台進行分化的手段與野心，相關言行也應考慮台灣社會觀感，避免成為中共的統戰宣傳樣板，共同維護國家的主權與尊嚴。

陸委會並呼籲中共作為今年冬季奧運的主辦方，與其耗費資源，進行政治統戰宣傳與「大外宣」，單方輸出其意識形態與大國形象，不如以務實開放的態度，傾聽台灣人民堅持民主自由生活方式的心聲，積極響應國際社會對於中國大陸人權狀況的關切。如此才能經由舉辦「北京冬奧」，營造友善、負責任的大國形象，真正達到「團結、和平、相互尊重理解」的奧運會精神。