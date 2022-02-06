俄15歲花滑天才少女奪冠有望

冬奧亮點： 俄15歲花滑天才少女瓦利耶娃驚艷全場

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La patineuse artistique russe Kamila Valieva, 15 ans, impressionne ses rivaux et ses coéquipiers lors de ses débuts aux Jeux olympiques d’hiver
La patineuse artistique russe Kamila Valieva, 15 ans, impressionne ses rivaux et ses coéquipiers lors de ses débuts aux Jeux olympiques d’hiver © AFP
作者： 法廣
6 分鐘

在 2 月 6 日上午進行的北京冬奧會花樣滑冰團體賽女單短節目比賽結束之後，俄羅斯奧委會代表隊成功反超美國隊，以頭名的身份進入決賽。冰上舞姿仙氣逼人! 俄羅斯15歲花滑天才少女瓦利耶娃驚艷全場，她是北京冬奧奪金大熱門。

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幫助俄羅斯奧委會代表隊實現反超的，正是被粉絲們親切地稱為 "K 寶 " 的俄羅斯 15 歲花滑新秀卡米拉 · 瓦利耶娃。她在全套動作中表現出色，最終拿到了 90.18 分力壓群芳，要知道在這場比賽中排名第二的日本選手樋口新葉也只拿到了 74.73 分……

 

賽後不久，" 花滑 K 寶 " 和 " 瓦利耶娃太強了 " 接連登上微博熱搜，中國的花滑迷也被她完美的表現征服。

出生於 2006 年 4 月的瓦利耶娃小時候因為身體瘦弱，才被家人送去從事體育運動。2019 年，年僅 13 歲的瓦利耶娃便在國際舞台上嶄露頭角，在青少年花滑賽事中迅速成為聚光燈下的絕對主角，拿到了那一年青少年花滑大獎賽總決賽的金牌；一年之後，她又成功奪得世界青年錦標賽冠軍，進一步奠定了自己在花滑女單賽場上的地位。

隨後，進入成年組參賽的瓦利耶娃更是迅速成長。去年 10 月，在花滑大獎賽加拿大站女單的比賽中，瓦利耶娃成功奪冠，其中自由滑和總成績兩項成績全部刷新世界紀錄；一個月後，她在索契站的比賽中再度將總成績世界紀錄刷新；12 月份，她奪得了職業生涯首個俄羅斯全國賽的冠軍頭銜，並且以短節目 90.38 分的成績，成為花滑女單歷史上首位短節目成績突破 90 分大關的選手。

今年 1 月份，瓦利耶娃拿到了歐錦賽女單冠軍，其中短節目再度創造新高，拿下了 90.45 分的優異成績，為自己的首次冬奧會之旅做好準備。要知道，此時距離她正式亮相國際賽場僅有 3 年時間而已！

在今日上午的北京冬奧會花滑團體賽女單短節目比賽中，瓦利耶娃技術動作分 51.67 分，節目內容分 38.51 分，兩個成績均為 10 名選手中的最好成績，表現堪稱 " 碾壓級 "。身材修長的瓦利耶娃不僅擁有極強的跳躍技術與動作銜接能力，更是在藝術表現力上展現出了世界最高水平。她修長的手臂被評價為 " 全球最會講故事的雙臂 "，花滑愛好者更是稱這名尚不滿 16 歲的新秀為 " 真正的天才 "。

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