冬奧亮點： 俄15歲花滑天才少女瓦利耶娃驚艷全場

在 2 月 6 日上午進行的北京冬奧會花樣滑冰團體賽女單短節目比賽結束之後，俄羅斯奧委會代表隊成功反超美國隊，以頭名的身份進入決賽。冰上舞姿仙氣逼人! 俄羅斯15歲花滑天才少女瓦利耶娃驚艷全場，她是北京冬奧奪金大熱門。

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幫助俄羅斯奧委會代表隊實現反超的，正是被粉絲們親切地稱為 "K 寶 " 的俄羅斯 15 歲花滑新秀卡米拉 · 瓦利耶娃。她在全套動作中表現出色，最終拿到了 90.18 分力壓群芳，要知道在這場比賽中排名第二的日本選手樋口新葉也只拿到了 74.73 分……

賽後不久，" 花滑 K 寶 " 和 " 瓦利耶娃太強了 " 接連登上微博熱搜，中國的花滑迷也被她完美的表現征服。

出生於 2006 年 4 月的瓦利耶娃小時候因為身體瘦弱，才被家人送去從事體育運動。2019 年，年僅 13 歲的瓦利耶娃便在國際舞台上嶄露頭角，在青少年花滑賽事中迅速成為聚光燈下的絕對主角，拿到了那一年青少年花滑大獎賽總決賽的金牌；一年之後，她又成功奪得世界青年錦標賽冠軍，進一步奠定了自己在花滑女單賽場上的地位。

隨後，進入成年組參賽的瓦利耶娃更是迅速成長。去年 10 月，在花滑大獎賽加拿大站女單的比賽中，瓦利耶娃成功奪冠，其中自由滑和總成績兩項成績全部刷新世界紀錄；一個月後，她在索契站的比賽中再度將總成績世界紀錄刷新；12 月份，她奪得了職業生涯首個俄羅斯全國賽的冠軍頭銜，並且以短節目 90.38 分的成績，成為花滑女單歷史上首位短節目成績突破 90 分大關的選手。

今年 1 月份，瓦利耶娃拿到了歐錦賽女單冠軍，其中短節目再度創造新高，拿下了 90.45 分的優異成績，為自己的首次冬奧會之旅做好準備。要知道，此時距離她正式亮相國際賽場僅有 3 年時間而已！

在今日上午的北京冬奧會花滑團體賽女單短節目比賽中，瓦利耶娃技術動作分 51.67 分，節目內容分 38.51 分，兩個成績均為 10 名選手中的最好成績，表現堪稱 " 碾壓級 "。身材修長的瓦利耶娃不僅擁有極強的跳躍技術與動作銜接能力，更是在藝術表現力上展現出了世界最高水平。她修長的手臂被評價為 " 全球最會講故事的雙臂 "，花滑愛好者更是稱這名尚不滿 16 歲的新秀為 " 真正的天才 "。