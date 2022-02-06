台灣成為香港逃亡避難地

自香港爆發反送中抗議運動三年後，香港人仍在成群結隊地離開這個前英國殖民地。其中最受歡迎的目的地是台灣。台灣面對中國沿海，距離香港700公里，乘坐飛機一個半小時即可到達。根據台灣政府的數字，去年有超過11000名香港人獲得了居留許可證。這是一個創紀錄的數字。

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據本台在台灣的記者Adrien Simorre報道，眼前受訪的這位香港青年，佩戴香港顏色的帽子和圍巾。這位22歲的香港人說，他因害怕被捕而逃離。他現在是台北的一名學生。據他解釋，"我選擇台灣是因為它是亞洲最民主的國家之一。”他解釋說：“語言也相似，因為台灣人和我們一樣使用傳統的中文。而且他們對我們也非常友好，許多台灣人在香港示威期間支持我們！"

該報道稱，台灣事實上是獨立的，但被北京宣稱擁有。台灣很早就表現出與香港人的團結。

但對於22歲的香港攝影師丹尼爾來說，這種團結缺乏具體支持措施。他說："我認為台灣政府有意幫助香港人，但實際上，法律並不真正歡迎香港人。例如，要在台灣獲得居留身份，你必須以最低工資的兩倍工作5年。當你是一個年輕的畢業生時，這是很困難的事情！

由於缺乏前景，這些年輕的香港人中有許多人正在考慮出路。但返回香港仍然是不可能的。他解釋說：“當然，我想回到香港，但由於香港”國家安全法“，這是不可能的。這是一個風險問題，而不是個人選擇。”