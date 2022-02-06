四川樂山大佛黑鼻子黑臉 修不修理引爭議

中國四川省樂山大佛因為無法根治的滲水問題，頻頻啟動修復，每隔幾年就鼻部滲水發黑的大佛讓專家傷透腦筋，但民眾卻相對“佛系”，有網友勸專家“隨它去”，稱 “佛學的精義，難道不是放下么？”

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四川樂山大佛總是黑鼻，中央社引述消息報道稱，專家會診民眾卻呼籲放下吧。

樂山大佛是世界現存最大的石刻坐佛，通高70多公尺，距今已有1000多年歷史，巨大的佛像開鑿在大渡河、青衣江和岷江三江彙流處的紅色山岩體上。然而，紅砂岩山體易受風化病害，有的岩體表面明顯泥沙化，用手指輕輕一蹭便可能脫落。

雖然樂山大佛2019年已完成整修，但沒多久時間，大佛的鼻部又因滲水發黑。

2019年4月，樂山大佛結束了200多天的修復，但這份光鮮沒持續多久，幾個月後，黑斑再度出現在大佛的臉頰。到2021年12月21日，從岷江河畔遠眺，枕着綠樹的大佛與皴石融為一體，只有鼻子是“黑三角”，微生物組成的黑斑爬滿臉頰，蔓延至全身。

消息說，“鼻黑”、“臉花”已經是樂山大佛面容的常態。在過去幾十年中，歷經數次粉刷的大佛，臉部抹灰多達6、7層。四川盆地氤氳的水氣，入侵修繕層的細孔，成了微生物的樂園。

1914年以來，樂山大佛先後進行了7次較大規模的表面修復，但都沒有從根源解決問題。

樂山大佛的修復處處難關，大陸民眾卻沒有專家這般憂心。有網友“佛系”回應稱：“它本來就應該‘臉花鼻黑’，為什麼一定要美化修飾它呢？”、“不如隨它去，佛學的精義，難道不是放下么？”