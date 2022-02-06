瑞典範德普爾5000米速滑奪冠 破奧運紀錄

2月6日，在北京冬奧會速度滑冰男子5000米比賽中，瑞典名將尼爾斯·範德普爾（Nils van der Poel）奪得金牌。周日，範德普爾以6分08秒84的成績打破男子速滑5000米奧運會紀錄，摘取了金牌，同時也再度刷新了他自己保持的該項目的世界紀錄。

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這位25歲的選手也為瑞典贏得了其自1988年以來的首枚奧運會速滑金牌。範德普爾在前4600米的比賽中並非處於領先狀態，但在最後三圈的衝刺中超越了對手。

“我不太確定我今天會成為勝利者。”範德普爾在比賽結束後低調錶示，雖然他在賽前就是奪魁呼聲最高的選手之一。

瑞典國家速滑隊教練喬耳·埃里克森（Joel Eriksson）則稱讚，這是“一場完美的比賽”。

在當天的比賽中，該項目的冬奧會三連冠得主、荷蘭名將斯文·克拉默（Sven Kramer）僅取得第九名的成績。他現年35歲，這是他第五次征戰奧運。

範德普爾在2018年冬奧會5000米速滑比賽中僅排名第14名，後在2018年至2019年間暫停從事滑冰運動。重返冰壇後，他在2021年世界錦標賽上獲得了5000米和10000米項目的冠軍，現在又如願成為奧運會金牌得主。

範德普爾為瑞典隊贏得了該隊在本屆奧運會上獲得的第二枚金牌。