美國批評中國讓新疆運動員最後一棒傳遞奧運聖火

美國駐聯合國大使琳達-托馬斯-格林菲爾德周日批評中國決定讓一名出生在新疆的運動員星期五在北京的最後階段傳遞奧運聖火。

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據法新社今天報道說，美國及其一些盟國選擇在外交上抵制中國北京冬奧會，理由是新疆的人權受到侵犯。新疆是越野滑雪運動員迪尼熱-依拉木江的出生地，她與中國另一位運動員趙嘉文是開幕式上最後一名火炬手。據美國大使周日在美國有線電視新聞網(CNN)上說：“這是中國當局試圖轉移我們對真正問題的注意力，即維吾爾人正在遭受酷刑，維吾爾人正在遭受中國的虐待，我們需要把這個問題放在首要關注位置。”

20歲的迪尼熱-依拉木江來自新疆北部的阿勒泰，這個山區是中國聲稱發明滑雪運動的地方。似乎是為了回應對新疆人權的批評，中國媒體在最近幾周一直在讚揚這個冬季運動目的地。

據美國駐聯合國大使琳達-托馬斯-格林菲爾德稱，“我們知道那裡發生了種族滅絕，"琳達-托馬斯-格林菲爾德批評說，"我們已經譴責了它，總統（喬-拜登）也做了譴責。" 據格林菲爾德說，"我們已經明確表示，中國正在明知故犯地實施這些反人類罪行。"

當被問及將就人權問題發言的美國運動員在當地的安全問題時，她說她 "希望中國不會對他們採取任何行動"。"格林菲爾德補充說：“我們的目標是確保我們的運動員安全，我們正在盡一切努力來做到這一點。”

據人權組織說，至少有100萬維吾爾人和其他講突厥語的少數民族，主要是穆斯林，正在或已經被關押在中國西北地區新疆的營地，該地區受到當局的嚴密監視。

北京對此提出異議，稱這些中心是職業培訓中心，旨在讓他們遠離恐怖主義和分裂主義，中國官方說，此前有許多致命的襲擊事件是由伊斯蘭教徒或維吾爾族分裂分子所為。

法新社說，周六，在與中國國家主席習近平會晤後，聯合國秘書長古特雷斯呼籲中國允許聯合國人權事務高級專員米歇爾-巴切萊特訪問新疆，但迄今為止北京方面一直拒絕。