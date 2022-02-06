聯合國秘書長期盼北京為人權特使訪問新疆開綠燈

聯合國方面周六披露：聯合國秘書長古特雷斯表示：期盼北京能夠為聯合國人權事務高級專員巴切萊特前往新疆進行“可信的”訪問開綠燈。古特雷斯在北京出席奧運會期間，與中國國家主席習近平進行了會面。

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據聯合國發布的一份公報內容，聯合國秘書長古特雷斯在北京冬奧會會場外與中國國家主席習近平會面時表示，期望聯合國人權事務高級專員公署能夠與中國政府進行接觸，並能促成人權事務高級專員巴切萊特對中國、包括新疆在內（的地區）進行“可信的”訪問。北京在新疆地區針對穆斯林維吾爾少數民族的政策受到侵犯人權的指控。

法新社報道指出：中國官媒新華社發出的關於古特雷斯與習近平的會談內容沒有提及人權議題。

長期以來，聯合國人權事務高級專員巴切萊特一直打算就新疆議題發布一份報告，這份報告受到西方國家及非政府組織的熱切期待。然而，多年來，關於要求北京允許為其“不受阻礙地”進入新疆地區的訴求卻始終未能如願。

中國外交部發言人趙立堅曾在一月底表示：北京已為聯合國人權事務高級專員訪問中國和新疆做好準備。

但是，報道指出：北京卻拒絕聯合國對新疆展開調查的任何打算，認為：對新疆地區的任何訪問都必須是‘友好的“。

包括美國，法國和英國在內的多個西方國家紛紛揭露中國對維吾爾族人犯有“種族滅絕“罪。

多個捍衛人權組織認為：上百萬維吾爾人和其他已穆斯林為主的突厥少數民族，被關押、或曾被關押在新疆地區的“再教育營“內，受到當局的嚴密監視。