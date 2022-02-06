阿根廷加入一帶一路 習近平會見多位赴華外國領導人

中國和阿根廷周日簽署了一份諒解備忘錄，以確定阿根廷這個拉美國家進入一帶一路新絲綢之路計畫，這是北京習近平發起的一個雄心勃勃的項目。習近平周日在北京會見了阿根廷，巴基斯坦，新加坡等國家出席北京冬季奧運會領導人。

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據法新社今天自北京報道稱，一帶一路倡議旨在通過建設港口、鐵路、機場和工業園區，改善亞洲、歐洲、非洲和其他地區之間的貿易聯繫。這些基礎設施計畫應使中國能夠進入更多的市場，為中國的公司開闢新的機會。

在訪問北京參加奧運會期間，阿根廷總統阿爾貝托-費爾南德斯於周日受到了中國國家主席習近平的接見。據中國國家電視台CCTV報道，兩國元首簽署了一項協議，"共同促進 "新絲綢之路的建設。而該協議使阿根廷正式進入了一帶一路。

中國已與近150個國家簽署了與該倡議有關的協議。根據中國商務部的數據，中國公司去年在與新絲綢之路有關的項目上投資了200多億美元（174億歐元）。

該報道稱，在因為出國費用病毒疫情而兩年沒有在北京接待客人之後，中國國家主席周日也接待了巴基斯坦總理伊姆蘭-汗。

這次會見正值在巴基斯坦俾路支省發生致命襲擊事件，俾路支省與伊朗和阿富汗接壤。最近幾天，那裡的軍事衝突使巴基斯坦軍隊與一個分離主義團體激烈對抗。據中國中央電視台報道稱，在今天的會晤中，習近平向巴基斯坦保證中國將提供 "堅定的支持"，特別是在 "打擊恐怖主義 "方面。

近年來，巴基斯坦和中國建立了密切的關係，北京將在以瓜達爾深水港為旗艦的中巴經濟走廊項目中投資超過500億美元（420億歐元）。但中國的這些項目在俾路支省引起了強烈的不滿，該省是巴基斯坦地盤最大、人口卻最少和最貧窮的省份，長期以來一直是種族、宗派衝突和分離主義暴力的舞台。

中國國家主席習近平6日還會見了波蘭總統安傑伊-杜達和新加坡總統哈利瑪-亞科布。