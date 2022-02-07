拜登會晤朔爾茨表示：美德一致行動 應對俄羅斯“入侵”及中國帶來的挑戰

美國總統拜登周一在白宮首次會見德國總理朔爾茨時表示，美國和德國正在“協調共同行動”，應對俄羅斯在歐洲的“入侵”行為，以及中國帶來的挑戰。德國承諾支持烏克蘭應對俄羅斯，並向立陶宛增派350名士兵，加強北約軍事部署。

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美國總統拜登在白宮與到訪的德國總理朔爾茨會談，討論烏克蘭局勢。法新社消息，拜登周一在白宮表示，“我們正在採取共同行動，繼續阻止俄羅斯在歐洲入侵行為”，並應對“中國帶來的挑戰”。

拜登在與來訪的德國總理朔爾茨會晤時還表示，德國是“美國最親密的盟友之一”。拜登表示，美國和德國在應對俄羅斯的侵略問題上步調一致，正進一步阻止俄方在歐洲的侵略。拜登又說，兩人也會討論應對中國、新冠疫情和氣候變化等問題。

朔爾茨形容，德國與美國是最親密的盟友，並密切合作，此次會談是重要時刻的一次重要會議，他強調有必要討論應對俄羅斯對烏克蘭的侵略。

德國新政府被指應對俄羅斯不力，並遭到美國和烏克蘭一些人的批評。朔爾茨較早時表明，如果俄羅斯攻擊烏克蘭，將付出非常高的代價。

最近幾周，朔爾茨曾拒絕向烏克蘭運送武器，並對有爭議的北溪2號天然氣管道持保留態度，最後才同意將其列入俄羅斯襲擊烏克蘭可能採取的報復清單中。

朔爾茨周一對媒體表示：“(德國與美國）我們是親密的盟友，在應對當前危機時，我們以協調一致的方式應對。”他強調，一旦發生危機，俄羅斯將付出“非常高的代價”。

此前他表示，德國準備向波羅的海國家增派軍隊，作為北約行動的一部分。

與此同時，德國外長貝爾伯克訪問基輔，與烏克蘭外長庫列巴會談，承諾德國將支持烏克蘭，應對俄羅斯可能發動的攻擊。

貝爾伯克與庫列巴在會談後舉行記者會強調，沒有人能夠損害兩國之間的關係。貝爾伯克重申，德國願意付出高昂的經濟代價來遏制莫斯科的行動。

烏克蘭一直批評德國拒絕供應防禦武器，並認為如果俄方發動攻擊，德國不願意放棄連接俄德兩國的北溪2號天然氣管道。庫列巴表示，在武器問題上，雙方進行了坦率對話，既找到共通點，也找到解決辦法。他將等待德國的行動。

另外，為應對俄烏緊張局勢，德國防長蘭布雷希特周一宣布，將增派350名士兵到立陶宛，以加強對北約在東部的軍事部署。

另據報道，美國總統拜登針對烏克蘭危機，上周下令增派部隊前往北約組織東翼，周一有兩架美軍軍機降落一座波蘭機場，預期稍晚會有更多軍機抵達，載運增援的大批美軍。

路透社報導，俄羅斯已在烏克蘭邊界附近部署超過10萬部隊，西方指控俄羅斯計畫入侵烏克蘭，俄羅斯予以否認。拜登上周下令近3000名美軍前赴東歐，保護北約東翼，應對俄國可能對烏克蘭發動的攻擊。

預定將有約1700名美軍部署在波蘭，主要來自駐守美國布拉格堡（Fort Bragg）的82空降師，同時1000名駐德國部隊也將東移前往羅馬尼亞。