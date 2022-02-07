美國呼籲中國採取“具體行動” 兌現第一階段貿易協議採購承諾

美國官員周一呼籲中國採取“具體行動”兌現承諾，根據前總統特朗普簽署的“第一階段”貿易協議，中國會在2020年和2021年額外購買2,000億美元美國商品和服務。

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路透社消息，這些官員表示，"美國正在對中國失去耐心"，中國在最近幾個月里“沒有顯示出真正的跡象”表明該國將彌補2021年底到期的第一階段貿易協議下兩年採購承諾的缺口。

這些評論是在美國政府即將發布全年貿易數據的前一天發表的。分析師預計這些數據將顯示，中國在增加購買美國農產品和製成品、能源和服務的承諾方面存在巨大缺口。

根據彼得森國際經濟研究所高級研究員Chad Bown彙編的貿易數據，截至去年11月，中國只實現了約60%的購買目標。

美國總統拜登表示，該貿易協議沒有解決中國國家主導型經濟的核心問題，但美國官員已向中國政府施壓，要求其履行已簽署的協議。

消息稱，其中一位美國官員說，“由於我們繼承了這項協議，我們與(中華人民共和國)就其購買承諾未兌現的部分進行了接觸，既為美國農民、牧場主和製造商爭取利益，也給中國機會履行其承諾。但我們的耐心正在消磨殆盡”。

這位官員補充說，中國繼續就這一問題與美國官員接觸，但華盛頓正在尋求“具體行動”，而不是“為談而談”。

美國官員表示他們將繼續向中國施壓，要求其表現出就購買承諾達成協議的“認真意圖”，但也承認該協議的框架沒有給他們提供多少手段來執行購買承諾。

無論談判結果如何，美國官員稱將繼續解決中國國家主導型經濟的核心問題，同時通過市場多元化以及與盟友和夥伴合作來提高美國的競爭力。

美國副貿易代表比安奇(Sarah Bianchi)表示，中國未能履行於2021年底到期的兩年期“第一階段”貿易協議中的承諾，目前正在與中國就此事進行討論。

中國駐華盛頓大使館的一名發言人上周表示，儘管面臨疫情衝擊，全球經濟衰退和供應鏈中斷問題，中國一直努力實施第一階段貿易協議。