馬克龍與普京會談稱："必須加緊行動以避免局勢惡化"

周一到訪莫斯科與俄羅斯總統普京展開會談的法國總統馬克龍表示，"必須加緊行動以避免局勢惡化"；普京則對法國在此問題上進行的努力"表示讚賞"。法新社並援引白宮消息稱，馬克龍在與普京會晤前，與美國總統拜登通了電話。

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法新社報道，美國白宮周一宣稱，法國總統馬克龍在前往莫斯科會晤俄羅斯總統普京前，於周日與美國總統拜登通了電話。

馬克龍周一前往莫斯科，並在克里姆林宮與俄羅斯總統普京舉行會晤。馬克龍是自去年12月烏克蘭緊張局勢升級以來，第一位在莫斯科會晤俄羅斯總統普京的西方國家領導人。法新社報道，在克里姆林宮客廳，馬克龍與普京對坐在一張很長的白色桌子兩旁，相隔幾米的距離。馬克龍對普京表示：“目前我們這一地區處於非常危急的局勢中，這需要我們承擔極大的責任。”

馬克龍說，此行是為了解決歐洲目前的危急局勢，並防止戰爭，希望會談能夠向緩和局勢的方向前進，會致力為俄羅斯及歐洲尋求共同答案。馬克龍表示：“通過協商談判我們可以朝緩和局勢的方向邁進"。馬克龍表示希望“避免戰爭”，“為各方尋求建立信任、穩定。”

馬克龍在會前說，對會談"理性樂觀"，不期望短期內解決危機，但他準備認真對待俄羅斯的"安全擔憂"，但馬克龍向普京表示，法國與歐洲和美國盟友“協調”立場，都拒絕俄羅斯關於北約停止擴張的要求。

馬克龍周二將前往基輔會見烏克蘭總統澤連斯基。

據路透社的報道，馬克龍在抵達莫斯科不久後向媒體表示，"我有理由樂觀，但我不相信奇蹟會自動發生。"馬克龍在啟程飛往俄羅斯前曾指出，"俄羅斯目前的地理目標顯然不是烏克蘭，而是要弄清楚與北約還有歐盟的相處規則"。

俄羅斯方面則似乎不指望一次會面就解決問題。克宮發言人佩斯克夫（Dmitry Peskov）表示，"最近都沒有關於俄羅斯安全保證的新消息，跟我們對談的西方國家不太願意提起這話題。"他也稱，西方國家之間有關俄羅斯即將攻打烏克蘭的"流言"反而甚囂塵上。佩斯克夫表示，俄羅斯知道馬克龍是來調解局勢的，但"情勢太複雜了，不能期望一次會面就有決定性的突破。"