台灣宣布開放日本福島等五縣食品進口國民黨指違背公投結果

日本311大地震導致福島核電廠輻射外泄後，台灣就禁止福島等五縣食品進口。歷經11年，台灣官方今天宣布，有條件解除這項禁令，預計2月下旬正式生效。總統蔡英文透過臉書表示，在嚴格把關的前提下，要充滿自信，更進一步參與像跨太平洋夥伴全面進步協議（CPTPP）等高標準的國際經貿體制，把握全球供應鏈重組的契機，讓台灣走向世界，創造更多機會和繁榮發展。

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2011年3月11日日本東北地方發生大地震，引發福島核電廠輻射外泄事故，同年3月25日起，台灣禁止福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等五個縣食品進口。

台灣行政院發言人羅秉成今天在記者會中指出，這11年來，日本國內採取比國際標準更嚴的管制措施，相關產品風險趨降，且目前CPTPP以及美國、以色列等40多國已經完全解除管制，全世界只剩台灣與中國完全禁止福島五縣食品。

他說，就連香港、澳門都已放寬相關管制措施，台灣是以外貿為主的國家，如果要加入高標準的CPTPP，不能故步自封，無視科學標準與證據。因此決定秉持「三配套、三原則」的方式解禁。

所謂「三原則」是指回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格，以及為民眾食安把關；至於「三配套」是指「從禁止特定地區進口」改為「禁止特定產品進口」；針對具風險品項要求輻射證明加產地證明；以及，福島等五個縣的食品在邊境100%檢驗。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，反核食公投是經過779萬票民意通過的重大決定，民進黨政府竟在沒有跟人民溝通的情況下突襲開放，國民黨絕對無法接受，給予最嚴厲譴責。

他說，台灣對日本去年出超高達新台幣七千億元，在與日本談判上明明可以更強勢一些，卻自我矮化，為了試圖換取可能加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協議） 的空泛承諾，拿人民健康作為交換、突襲開放核食進口，相信全民都無法認同。

曾銘宗表示，政府如果不願為人民食安確實把關，國民黨會代位監督，將會提出更周延完整、確保民眾健康的機制，包括如何前往日本實地查廠，收集產品後送驗，並公布檢驗報告，以及要求相關產品進口後的流向要有追蹤機制等。