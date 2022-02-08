專訪彭帥的法國記者：這篇採訪不能說明彭帥沒遇到問題

馬克·文圖亞克是法國體育著名大報“隊報”的記者，他本周在中國奧運官員安排的一次採訪中，和另一位同樣來自“隊報”的同事與彭帥做了訪談。點擊以下內文視頻，了解他關於這次採訪的心得。

廣告 繼續瀏覽後續

“隊報”記者Marc Ventouillac，2月8日攝於張家口。 © AP SNTV供圖

馬克·文圖亞克表示，他很清楚這是一次中方安排的宣傳，“這次採訪並不能證明彭帥沒有遇到問題”。通過“給歐洲一家大報採訪的機會，中國可以表明，看啊，彭帥沒有問題。看，記者們來了，他們可以問他們想問的所有問題”。他強調，“隊報”的確問了所有想問的問題，“沒有遇到審查”。但至於是否“在較為私密的環境下做採訪能改變任何事情，我認為改變不了什麼”。

文圖亞克說，彭帥從情緒上來看，“她回答了我們的問題，沒有猶豫”，身體“看起來也很健康”。文圖亞克表示，“隊報”本次採訪的目的之一是面對面地向彭帥展示“她並不孤單”，“世界各地的人們都在為她擔心”。