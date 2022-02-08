烏克蘭危機：馬克龍稱當務之急是避免戰爭 呼籲與俄羅斯展開對話

法國總統馬克龍結束針對烏克蘭危機在莫斯科及基輔之間進行的外交斡旋，馬克龍周二晚間在柏林會晤德國及波蘭領導人後表示，在烏克蘭危機中當務之急是避免在歐洲爆發一場戰爭。 他呼籲與俄羅斯展開對話，"這是使烏克蘭實現和平的唯一途徑"。美國白宮證實，美國總統拜登將再次與馬克龍通電話會談。

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法新社報道，馬克龍在先後出訪俄羅斯及烏克蘭，分別會晤普京及澤連斯基之後，於周二傍晚抵達柏林，與從華盛頓訪問歸來的德國總理朔爾茨和波蘭總統杜達進行會談。馬克龍在會談後與朔爾茨及杜達聯合舉行的記者會上表示，我們將共同努力，尋求於俄羅斯建立高標準對話的途徑，馬克龍稱，重新展開對話是使烏克蘭和平成為可能的唯一途徑。

馬克龍在記者會上強調，在烏克蘭危機中當務之急避免在歐洲爆發一場戰爭。 馬克龍說， “正如我所說的，我們可以避免戰爭，這是我們今天的基本任務，我認為我們將會實現這一目標”。馬克龍透露，未來幾天將啟動“諾曼底模式”的四方會談 (法、德、烏克蘭、俄羅斯）。

德國總理朔爾茨表示，在維護歐洲和平的目標下，德、法及波蘭三國將緊密團結在一起。朔爾茨說，維繫和平需要透過外交途徑，需要傳達明確的信息，以及"聯合行動"的共同願望。

出席記者會的波蘭總統杜達表示，俄羅斯與西方在烏克蘭問題上的衝突有避免再次升級的可能，歐洲應通過共同努力，“避免戰爭”。

此前，擔任歐盟輪值主席法國總統馬克龍結束與俄羅斯總統普京會晤後，轉往烏克蘭首都基輔，會晤烏克蘭總統澤連斯基。馬克龍在會後表示，明斯克協議是解決烏克蘭東部衝突、實現和平的唯一途徑。馬克龍引述普京和澤連斯基都表示，致力於履行協議，基於雙方的表態，法國認為可以推進雙方的和平談判。

馬克龍相信，一連兩天的對話有助穩定局勢，但解決危機可能需要幾個月。馬克龍在隨後的記者會上表示，他已經從烏克蘭和俄羅斯獲得了遵守這些協議的“雙重承諾”，並表示相信“具體切實可行的解決方案”可以擺脫危機升級。不過，馬克龍警告， “我們不能低估正在經歷的緊張局勢，我們無法在幾個小時的討論中就解決這場危機”。

最新消息，美國白宮證實，美國總統拜登將再次與馬克龍通電話會談。