約翰遜會晤立陶宛總理重申對中國動用脅迫經貿手段感到失望

英國首相約翰遜周二在倫敦會晤立陶宛總理希莫尼特表示，在烏克蘭緊張局勢下支持立陶宛，約翰遜並重申，英國對中國動用脅迫經貿手段感到失望。約翰遜稱，英國與立陶宛的關係“比以往任何時候都更加密切”。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社消息，約翰遜在會晤陶宛總理希莫尼特時說，英國支持立陶宛，也支持所有北約的盟友。在白俄羅斯移民等所有"我們所面對的問題上"，英國都支持立陶宛。

據英國首相府會議紀要，兩位領導人強調，俄羅斯入侵烏克蘭將是一個“災難性的錯誤”，並強調需要繼續向烏克蘭提供經濟和國防支持。

此前德國和英國宣布，將分別向立陶宛和波蘭各增派350名士兵。約翰遜並在《泰晤士報》的一篇專欄文章中表示，他正在考慮派遣英國軍用戰鬥機和軍艦保護東南歐。

另據中央社報道，約翰遜在會談中重申，英國對中國動用脅迫經貿手段感到失望。

希莫尼特感謝英國支持歐盟在世貿組織對中國提訴案。英國國際貿易大臣屈維里安此前表示，英國支持立陶宛和歐盟等盟友抵抗中國的脅迫性貿易作為，將要求以第3方身份參與歐盟在WTO的咨商程序。

立陶宛與中國關係因立陶宛去年率先宣布退出中國與中東歐國家的17+1互動機制、台灣獲允在立陶宛首都維爾紐斯設立"台灣代表處"等事件而惡化，中國使出經貿、外交脅迫等報復手段，影響歐盟供應鏈，歐盟1月27日在WTO對中國提訴，WTO要求歐中在60天內尋求透過咨商解決爭端，如未成功，歐盟可請求成立爭端解決小組。

立陶宛與英國的關係一向密切，雙方在安全、經貿事務等領域密切合作。雙方周二同意將進一步深化兩國經貿連結、強化在高附加價值領域的合作，包括離岸風電、可再生能源和金融科技等項目。