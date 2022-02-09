愛麗舍宮：馬克龍俄、烏外交訪問"達到預期目標"

法國總統府愛麗舍宮表示，總統馬克龍在莫斯科、基輔和柏林的外交穿梭訪問"達到了預期的目標"；烏克蘭周三表示，歐洲為避免俄羅斯入侵烏克蘭進行的外交努力正在發揮作用，"外交解決危機希望增大"；英國外相周三赴莫斯科警告俄羅斯不選擇和平將面臨制裁；英國首相約翰遜周四將親自出訪波蘭視察當地駐軍。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社消息，烏克蘭外長庫列巴在與西班牙外相阿爾巴雷斯會談後表示，外交解決(烏克蘭危機）已經展現出"切實的希望"，他認為，雖然局勢依然緊張，但在可控的範圍中。外交努力在繼續降低緊張局勢。烏克蘭政府認為，西方國家對俄羅斯前所未有的制裁威脅，以及近日歐洲的外交努力，都降低了在歐洲爆發戰爭的可能。

法國總統府愛麗舍宮周三表示，總統馬克龍在莫斯科、基輔和柏林的外交穿梭訪問"達到了預期的目標"，在降低俄羅斯與烏克蘭緊張上"取得進展"。法國總統府也同時表示，不能期待立竿見影的成效。

馬克龍周三再次與美國總統拜登通話，並與波羅的海三國領導人會談分享訪問成果。

愛麗舍宮表示，"目標已經實現"，在緊張局勢不斷升級的情況下，(外交努力）得以使各方都"暫停下來"，並開始考慮降低緊張的途徑。總統府稱，在馬克龍與烏克蘭總統澤連斯基以及俄羅斯總統普京分別會晤後，局勢已經出現"積極的信號"。"我們開闢了一個願景，而且獲得了解決問題的可行的途徑。

德國總理朔爾茨對近幾天歐洲與俄羅斯密切的外交磋商取得的"進展"表示歡迎。朔爾茨表示， “我們的使命是確保歐洲的安全，我相信我們會實現這一目標”。

另據報道，英國外相特拉斯周三前往莫斯科，將向俄羅斯傳達克里姆林宮在烏克蘭危機中必須選擇和平道路，否則將面臨西方制裁的"重大後果"。

這是英國外相4年多來首次訪問俄羅斯，特拉斯將和俄國外長拉夫羅夫會面，同時也將呼籲莫斯科當局遵守國際承諾，尊重烏克蘭主權。

特拉斯周三展開兩天的訪俄行程，她在聲明稿中表示："英國堅決支持烏克蘭的自由民主"。她表示，"我會敦促俄羅斯尋求外交解決，並表明俄羅斯再度侵略一個主權國家將會對相關各方造成重大後果。"

而英國首相約翰遜周四將親自出訪波蘭，視察當地駐軍；此外他還將訪問位於比利時布魯塞爾的北約組織總部。

波蘭外交部發言人周三表示，約翰遜將偕同波蘭總理莫拉維茨奇一起視察駐紮波蘭的英軍；隨後約翰遜將與波蘭總統杜達會晤，商討應對烏克蘭危機。

約翰遜將在布魯塞爾北約總部會見北約秘書長斯托爾騰柏格。