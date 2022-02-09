瑞典宣布疫情結束 取消最後的防疫限制措施

北歐國家瑞典周三宣布，取消最後的防疫限制措施，結束大部分新冠病毒檢測；美民主黨州放寬防疫限制，紐約解除室內口罩強制令；英格蘭擬提前取消所有防疫措施。

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路透社消息，儘管瑞典醫院仍面臨較大的壓力，一些專家學者呼籲政府"謹慎耐心"，瑞典周三還是取消了幾乎所有的衛生防疫限制措施。由於奧密克戎變種病毒比其他新冠病較輕，而疫苗接種減少重症患者人數，瑞典上周宣布，將取消限制措施，宣布疫情結束。

瑞典衛生部長哈倫格倫表示，我們所認知的疫情已經結束"。她表示，在傳播的速度而言，病毒還在，但新冠病毒已不再被歸類為社會危害。

瑞典自周三起，酒吧餐館重新開放至23點，而且沒有人數限制。取消疫苗通行證，室內場所活動也不再限制參加人數。

另外，英國首相約翰遜周三表示，英格蘭地區原定在3月24日屆滿的新型病毒防疫措施或提早在2月底結束。

約翰遜出席下議院首相問答時指，計畫在21日國會復會時，公布與病毒共存的政策。他表示，根據目前的情況而言，預計可以提早一個月取消所有本土防疫措施，包括對病毒呈陽性的人士在家隔離的法規。

根據目前規定，所有確診人士必須自我隔離最少5天。首相府其後補充，該法律將會以指導形式取代，例如呼籲確診人士不要上班等。

英國11日開始放寬入境英國人士的限制，包括完全接種疫苗的人士無需在出發前接受病毒檢測，沒接種人士抵達後雖然不用隔離檢疫，但仍要接受檢測。該措施在3月底之前仍然生效，不過首相府發言人表示，屆時將會決定是否廢除措施。

另據報道，美國紐約州長凱西·霍楚爾周三宣布，紐約州將在大多數室內公共場所解除須戴口罩的強制令，加入多個民主黨執政州的行列終止這項措施，但校園目前仍須維持此令。

法新社報導，凱西·霍楚爾指出，由於香港病例大幅減少，在室內場所口罩強制令10日到期後，她不會對企業延長實行這項措施。她表示，是否繼續要求在室內場所戴口罩，將交由個別城市及企業自行決定。但她也提及，目前校園內仍將維持口罩強制令。

此前，加州、新澤西州、康乃狄克州、德拉瓦州及俄勒岡州等民主黨執政州，已相繼宣布打算解除室內場所與學校的口罩強制令，轉向實施與病毒共存的政策。

法國方面，法國負責歐洲事務的國務秘書波恩表示，政府將在未來一周內宣布，對所有完成疫苗接種的非歐盟旅客取消檢測義務。