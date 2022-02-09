習近平為何支持普京反對北約東擴

北京冬奧會開幕式與2008年夏奧會氣氛差別太大，那一次，美國總統布什，法國總統薩科齊等一干西方領袖出席，中方確有一種“萬國來朝”的感覺。這一次西方國家很少有領袖前往，新華社大書特書習近平馬不停蹄地接待外國來賓，還發出一張習近平在人民大會堂一張巨型長條桌豪奢宴請寥若晨星的“各國領袖”的照片，可惜普京缺席。

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俄羅斯總統缺席，他已經回到了莫斯科。這應該不會影響習近平的心情。普京親自出席北京冬奧開幕式，並與習近平在開幕式當日舉行了峰會，這是新冠疫情爆發兩年來兩人首次面對面會談。習近平與普京會談時第一次說出了支持俄羅斯關於北約不東擴的主張，雖然沒有提烏克蘭一個字，但仍然讓外界吃驚。習近平這是為了報答普京親臨北京為冬奧助威嗎？

法國世界報社評家希爾薇.科夫曼卻認為“北京的中俄宣言是對另一種治理模式的肯定”，以對抗現存國際秩序。世界報周三的評論寫道：“2022年2月4日，一種為‘新時代’設計的全球民主新模式誕生了。倡導可持續發展、對話、正義、自由、平等、互信。民主被確立為‘普遍的人類價值’；必須‘在公共生活的所有領域行使’，因為它確保“公民參與國家治理”，它“反映了全體人民的利益和意志，保障他們的權利及利益”。

這一段話出自地球上“兩位最大的獨裁者“普京與習近平發表的16頁的聯合聲明。世界報的評論分析，對這一宣言不屑一顧是錯誤的。2月4日的中俄聲明不能認為全是空話。在偽民主遮羞布的背後，實質上是對另一種治理模式的肯定，這是一種直接挑戰自由民主和由此產生的國際組織的模式。

普京和習近平是老熟人。前者自本世紀初以來一直執政，後者已執政十年。兩人會面不下於38次，共同簽署了許多文件。宣言稱： “俄中兩國之間的友誼，是無止境的”。當然兩位領導人牢牢抓住權力不放的能力也是如此。但這一次有所不同。普京在與習近平開始會談時稱中俄關係的水平“前所未有”。

法國蒙田研究所亞洲問題專家杜沙泰爾（Mathieu Duchâtel）認為，這一調整與 2016 年 6 月 25 日通過的另一項關於“加強全球戰略穩定”的聯合聲明相一致，該聲明用於軍備控制領域，稱無人可以擁有相對於其他的優勢。俄中兩國外交部同一天發表的另一份關於“促進國際法”的公報，對西方對國際法的解釋提出質疑。那正是聯合國大多數國家宣布俄羅斯吞併克里米亞非法，以及中國對南海主權的聲索與海牙仲裁法院的裁決相抵觸的階段。

2 月 4 日的宣言將 2016 年的邏輯延伸到政治、外交和意識形態領域，杜沙泰爾指出，“它揭示了莫斯科和北京在國際秩序概念上的強烈趨同”。即，共同對抗現有國際秩序”。北京獲得了俄羅斯對所謂治理模式互相競爭的願景以及研究人員所說的“中國在民主和人權方面的絕對相對主義”的支持。因此，俄中宣言強調“民主不是一刀切”：一個國家“可以選擇最適合自己的民主形式和方法”。

作為回報，中國首次公開聲明支持莫斯科要求北約不再擴大及有關歐洲安全保障的言論。這無疑對北京來說是一個轉折點，到目前為止，北京一直沒有承認吞併克里米亞，並且在 2008 年的格魯吉亞戰爭中不支持俄羅斯，普京也在這份聯合新聞稿中引入安全的不可分割性概念，莫斯科烏克蘭危機的背景下廣泛使用，意味着不能以北約的安全而損害他人的安全。

俄中結盟能走多遠？分析認為它並不像兩位領導人所聲稱的那樣無限。如果俄羅斯在烏克蘭發動新的軍事進攻或中國對台灣發動進攻，這一問題顯然會被立即提出。兩個強權並不相等，中國自詡是一種可替代的模式，而失去了前蘇聯可以發揮的意識形態吸引力的俄羅斯主要打的是軍事牌和能源牌，但是，假如中俄聯手，21 世紀的前景肯定異常複雜。

習近平果真有一種抵抗西方並能生根發芽的模式嗎，抑或是對前來北京出席開幕式的普京的慷慨回謝？不要忘了，同日，習近平在會見抵達北京之前就聲明要拜謁毛澤東紀念堂的阿根廷總統費爾南德斯說： 中國堅決支持支持阿根廷在馬爾維納斯群島（英國稱福克蘭群島）問題上完全行使主權的要求。英國不是外交抵制北京冬奧會嗎，好吧，約翰遜首相聽了這句話肯定不舒服。