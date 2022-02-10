北京冬奧 中國品牌在拒洋貨呼聲下 玩愛國主義衝浪遊戲

李寧 中國體操王子曾是2008北京奧運會最後一棒聖火傳遞手，也是現今李寧體育品集團CEO

北京2022冬奧會正夯，中國體育品牌在愛國主義中衝浪。 可謂中國運動服及運動設備的冠軍品牌《安踏》和《李寧》正在打着愛國主義牌，利用抵制外國品牌的呼聲，掀起民族主義浪潮，締造營業佳績。

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在上海市中心一家豪華購物商場里的安踏旗艦店入口處，這家中國運動品牌自豪地展示了其北京 2022 冬奧產品系列。根據法國世界報現場報道，防風防水的黃色外套、厚厚的羽絨服、T恤、背包，所有的產品上面都置入北京冬奧會圖案標誌以及中國國旗。

再往前走一點，人體模特身着電藍色制服，上面還有奧林匹克標誌：這些是非賣品，是為那些參加冬奧會的志願者保留的。這是自2019年以來，與中國冬奧官方合作夥伴的領軍運動品牌。它在2月4日北京開幕的冬奧會，負責替參與的中國運動員和全體工作人員着裝打扮。

同樣是在上海 IAPM 購物中心，稍遠一點的地方，安踏的主要競爭對手李寧運動品牌，扛着民族自豪感和北京冬奧會的大旗，在秋冬時尚系列裡得心應手地衝浪翻滾。2021年，得益於東京奧運會和冬奧會的前景，中國兩大運動品牌的銷售量呈現了爆炸式的增長。

這也要感謝中國近幾年來一種一直在增強的趨勢：《國潮》也就是“國家浪潮”（民族浪潮）。

瑞典 H&M 集團等的外國品牌從網上銷售平台被消失:

自 2018 年以來，中國紡織品服飾品牌利用日益高漲的民族主義，將現代或傳統中國文化的元素融入其營銷中。 成績斐然：2021年，安踏營業額增長55%，李寧營業額更是增長了65%。

這兩家體育服飾用品製造商利用了 2021 年初中國人民抵制西方品牌的機會大舉進攻搶灘。

當時，一些著名外國服飾品牌受到全球輿論的監督與壓力，而宣布拒絕使用來自新疆地區的棉花，因人權團體抗議中國當局壓制強迫勞動，剝削新疆少數民族維吾爾穆斯林。因而也激起中國網民和官方媒體攻擊抵制這些外國品牌，給與了中國本土服飾品牌趁機崛起。

事件的反應是巨大的：像 H&M 這樣大集團的服飾品牌從中國的市場圖和在線上銷售平台消失了。 在社交網絡上，有些人貼拍自己放火燒了一雙耐克運動鞋。 就在此時，李寧卻自豪地張貼廣告詞 ：《我們的產品含有新疆棉 》 ，在這麼一陣白熱化的輿論意見後，肯定保證產品成功熱銷。

李寧，是1984年在洛杉磯獲得多項獎牌的中國前體操選手；1984，是中國第一次參加奧林匹克運動會競賽。當時中國還正小心翼翼地稍稍向世界開放。李寧於1989年創立自己的運動品牌，這個品牌的本身就蘊含著奧林匹克的基因。

2008年北京奧運會開幕式上，就是這個運動品牌的創始人--李寧點燃了奧運聖火，它穿過了懸浮在空中的體育場，懸掛在電纜上； 當時這個中國體操王子的品牌正處於巔峰時期。 幾年後，李寧品牌形象受損，該品牌也被視為低端產品，難以吸引年輕人。

營銷技術不夠：

稍加點營銷技術、一點《國潮》的助力，加上中美之間的緊張關係，尤其在特朗普總統任期內緊張關係達到頂峰，這將能給李寧品牌第二次喘氣的機會。 今天，李寧品牌的公關採取誇張使弄愛國主義、民粹主義，以及某種懷舊情緒。

如今其品牌的名稱不再打出英文名稱字母，而是以傳統的漢字標示出（這是在毛澤東於 1956 年推出簡化字之前民間所使用的正體字），前面繪有兩個象形文字“中國”（意表着“位於中間的國家”）。 在一雙加固鞋底的運動鞋上，掃描條形碼和“中國製造”字樣成為李寧產品的一種裝飾元素。

小心不要落入極端：在網上，李寧有時被批評他將民粹主義作為唯一的賣點，只針對時尚和街頭服飾而打造產品。 這一營銷策略可能在未來會限制了中國品牌。

上海《大雪顧問諮詢機構》的市場部門總監馬爾姆斯滕評論說：“他們在研發上的投入不如國際競爭對手多。 運動愛好者正在轉求於外國品牌，以滿足他們更具專業配備和服裝的需求。”她還提醒說：“隨着中國健身市場的成熟，中國品牌將不得不改進他們的技術產品。”