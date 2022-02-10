指「國安紅線」無處不在 「自由亞洲」撤香港本地評論節目

在中港政府否認美德等21個「媒體自由聯盟」成員國指其打壓獨立媒體之際，總部設在美國的自由亞洲電台宣布，香港「國安紅線」無處不在，《基本法》給予在地評論員與主持人的言論自由，無法得到中港法律保障，決定由下月起，暫停現有在地評論與節目的播出，並進行內部檢討，但沒有指明檢討方向是否包括該台的新聞採訪。將受影響的評論員鍾劍華向本台指出，難以評論電台做法是對或錯，但憂慮傳媒太輕易把底線後移，會令其底線更易受到挑戰。

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據本台了解，自由亞洲的香港辦事處去年底曾受建制派傳媒「蹲點」隱密查探，該台發現後，向其他在港海外傳媒了解情況，發現絕大部分媒體已撤銷在地評論節目，以規避風險，經內部討論後作出決定。據由「自由亞洲電台華府編輯部」發給評論員的電郵指出，由於香港日益嚴峻的局勢，在地評論員與主持人的「地緣風險」升高，決於3月起暫停在地評論節目。不過，新聞中的評論採訪會繼續。

翻查數據，受停播影響的評論節目有三個，分別是劉銳紹負責的「中國與世界」、別名黎加路和李世莊主持的「香港醒晨」，以及社會學者鍾劍華參與的「聲如洪鐘」。

《港區國安法》自2020年6月底實施以來，已有超過160人被捕，當中包括前《蘋果日報》創辦人黎智英及社長等多名高層管理人員，其後更把涉嫌觸犯刑事罪行中「煽動罪」的保釋條款以國安法的門坎處理，去年底羈押獨立網媒《立場新聞》的兩名總編輯；上月初，另一獨立網媒《眾新聞》以無法拿捚是否犯法為由，停止運作。英美德日等21個「媒體自由聯盟」國家前(8日)天發表聲明，對上述情況深表關注，指當局在國安法後打擊並壓制香港的獨立媒體，令「當地獨立媒體幾乎消失殆盡」，進一步破壞香港國際聲譽，敦促中國和香港當局分別按照《中英聯合聲明》的義務和香港《基本法》，尊重香港的新聞和言論自由。

不過，港府、中國外交部和中國駐英大使館昨日分別發表聲明，否認聯署國的說法，當中，港府更以「一眾外國單位」來形容聯署國，指其聲明內容「完全失實」，予以強烈譴責。發言人強調，當局執法依法而行，「與其職業、背景或政治立場無關」，聯盟指港府打壓獨立傳媒之說，「毫無事實根據」。